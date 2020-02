Resumen de la jornada 26 en Tercera

Betis Deportivo 5-0 Arcos: Raúl y Robert dan al filial el liderato

En la reanudación, más de lo mismo. Enseguida, Rodri apuntilló un balón suelto, tras nuevo jugadón de Robert y dejada de Ramos. Álvaro Vega, en una contra, estrelló su disparo en el palo (64'), si bien perdonó varias veces el anfitrión antes y después de que Raúl, de rebote, concretase su 'hat-trick' y elevase su cuenta hasta los 14 tantos, que le hacen 'pichichi' del equipo y la categoría. Robert cerró la 'manita'. Ahora, toca visita al Ceuta de José Juan Romero, un rival directo.

Xerez CD 1-1 Sevilla C: Un punto muy trabajado

El Sevilla C se llevó un punto de La Granja en el partido que les enfrentaba al Xerez CD. Los de Lolo Rosano sumaron frente a un grande pero no es suficiente para acercarse a los puestos de play off.



En la primera parte, fueron los locales los que más peligro generaron, pues los sevillistas no llegaron con claridad a la portería de Montoya más allá de un disparo de Francis.



Ambos equipos adelantaron líneas tras el descanso, y en una acción a balón parado Dani Jurado se la puso a Ricky para que este culminara la jugada empujando el balón casi en la misma línea de gol. 1-0.



Poco le duró la alegría al conjunto jerezano, que veía cómo el Sevilla C empataba el encuentro tan sólo un minuto más tarde tras una definición perfecta de Francis de primeras.



El Sevilla C se quedó con uno menos en el 70', pero supo resistir hasta el final y rascó un punto en tierras jerezanas.