La "mochila" del propietario

Bastante críptico y con muchas evasivas, el máximo accionista del Écija, Ángel Gómez Mariscal, analizaba en Andalucía Centro Deportes el futuro de su proyecto, todavía rodeado de incógnitas.

El empresario aragonés insistía en que baja a la ciudad astigitana con asiduidad para "dar una vuelta y comprobar que todo está bien" (sic), al tiempo que demostrará en las próximas jornadas de tecnificación para la cantera de finales de mayo y junio que "el San Pablo está vivo y listo", así como el club, que no pudo ser inscrito este curso en el Grupo X de Tercera por sus deudas y que fue relegado de categoría, factores que "ahora mismo no preocupan" al dirigente.

Antes al contrario, recalcó:"Estamos hablando con varios entrenadores... por no hablar en singular, pero no quiero dar nombres. Luego, lo haremos con los jugadores. De momento, por respeto a los clubes en activo, no vamos a 'tocarlos' mientras están compitiendo. No sería ni práctico ni ético".

Con todo, Gómez Mariscal dejaba clara su idea:"Vamos a competir (en la 2020/2021) en División de Honor y, si la suerte nos acompaña, intentaremos ascender. Si ganamos la sentencia, hay una laguna legal a la que nos agarraremos. Entiendo que la gente desconfíe; tengo que volver a ganármela. Es una mochila que llevo encima y, ahora, es momento de callar. Hablaré en su día".