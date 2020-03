Kibamba se hace fuerte

"Mi objetivo en la Balona es convertirme en titular lo antes posible, poco a poco convertirme en un jugador importante para el equipo y en estos tres años conseguir un ascenso... o que un club pague un gran traspaso por mí y todos salgamos beneficiados". Son palabras de Baron Kibamba en una entrevista realizada a Europa Sur a su llegada a España, concretamente, a la Balompédica Linense allá por agosto de 2018. Sin duda, unas palabras premonitorias.

El congoleño, internacional absoluto por su país a los 21 años, fue el primer fichaje del Sevilla Atlético 19/20, una incorporación que vino precedida de un importante desembolso (se habla de una cantidad alrededor de 800.000 euros) y firmó tres temporadas, una apuesta que llegó tras su fuerte impacto en su primera temporada en España.

Fue Nicola Radici, vicepresidente de la Balona, quien lo fichó. El directivo blanquinegro se encarga de firmar futuras promesas africanas para, posteriormente, poder traspasarlas, buscando así nuevas vías de ingreso. Sin duda, su apuesta por Kibamba fue un rotundo éxito. El congoleño dejó huella en La Línea, donde es un ídolo y cuyo extraordinario rendimiento hizo que el Sevilla se fijase.

No obstante, el club de Nervión no fue el único. En el mercado invernal de la 18/19 ya vinieron varios equipos a por él, aunque la Balompédica, que por aquel momento aspiraba a los 'play off', no accedió a su salida. Luego, el Mallorca también le siguió y, fruto de sus buenas relaciones con la Balona, opositó a un fichaje que acabó llevándose el Sevilla.

Le costó entrar entre lesiones, convocatorias internacionales y el lógico periodo de adaptación, pero en este momento, Kibamba encadena nueve titularidades, siempre formando pareja con Berrocal, cuando éste ha estado disponible, contabilizando un total de trece encuentros y 1.103'.





Central... y goleador



Como otros jugadores que han llegado este año, caso de Johansson, Kibamba es una apuesta firme del club. Lopetegui ya ha tirado de él en algún entrenamiento del primer equipo cuando ha necesitado de centrales. Destacan su capacidad de aprendizaje, virtud a la que hay que sumarle su capacidad realizadora para ser un defensa central Suma dos tantos, uno de ellos clave ante el Algeciras, ya que dio los tres puntos ante los campogibraltareños (2-1).