El 'abuelo' talismán del Betis Deportivo

Afirmar que los filiales son conjuntos para formar futbolistas, es una perogrullada. Es el leitmotiv de los conjuntos nodriza, pero el concepto de formación es muy amplio y en este caso se tiende a asociar en muchas ocasiones a filiales con una colección de 'niños', promocionando hornadas rebosantes de talento que han arrasado hasta juveniles, pero que se topan de bruces con la realidad de su primer año sénior.

Algo parecido le ha ocurrido en los dos últimos ejercicios al Betis Deportivo, con sendas plantillas de futbolistas prometedores, aunque muy jóvenes, lo que unido a la exigencia del Grupo X de Tercera, hizo que el año pasado el filial bético no se clasificara para los 'play off' y que esta temporada se estuviese alejando el campeonato, hasta que la dirección de cantera dio un giro en su política y realizó dos movimientos determinantes: los fichajes de Luis Martínez y David Ramos.

Especialmente llamativo es el caso del primero, ya que el de Arnedo cuenta con 26 años, una edad no habitual en los filiales. Sin embargo, se había detectado hace tiempo la necesidad de firmar a un jugador experimentado para la zaga, sobre todo, a raíz de la promoción de Edgar al primer equipo. El nombre de Luis Martínez era uno de los que estaba encima de la mesa, se le siguió y se decidió ficharlo. Y, desde entonces, mano de santo...

El riojano firmó esta temporada por el Sanluqueño, donde ha sido indiscutible, hasta que el Betis se fijó en él. Se ha comprometido esta temporada y la próxima y, desde su llegada, el cambio ha sido importante. Hasta su debut, el Betis Deportivo promediaba 1,13 gol en contra por partido (era tercero, a cinco puntos del liderato). Desde su estreno en la jornada 23, seis partidos, seis victorias y un solo gol en contra (0,16 gol por partido jugado).

El Betis Deportivo necesitaba rendimiento inmediato y Luis Martínez se lo ha dado. A sus 26 años, cuenta con experiencia en Tercera y Segunda B. Debutó a los 20 años años en la Categoría de Bronce (12/13, en la UD Logroñés), jugando en Tercera los cuatro años siguientes, hasta que Juan Carlos Gómez, actual entrenador del Xerez CD, lo firmó para el Écija, que ascendió a Segunda B en la 16/17.

"Cuando ascendemos, empezamos a mirar centrales y me llega este ofrecimiento. Lo vi por vídeos y me llamó la atención. Nos dio un rendimiento fantástico, es un chaval super bueno, humilde, trabajador, buena persona, profesional", manifestó el cordobés, añadiendo que: "Hace poco estuvimos en la ciudad deportiva. Perdimos 3-0 y hace un partido enorme. Hablamos antes y después y me dijo que todo lo que tiene y si está en el Betis es por mí, por darle la oportunidad en el Écija. Son detalles de cuando el futbolista es humilde y agradecido. Tiene la oportunidad de su vida. Lo quiero y lo admiro mucho".





David Ramos, la otra clave del líder



Luis Martínez ha mejorado las prestaciones defensivas del Betis Deportivo, sin olvidar el paso adelante que ha dado Geovanni, aunque no hay que dejar de lado otro de los fichajes invernales: David Ramos. El malagueño, de 22 años, es otra de las firmes apuestas de la dirección de cantera. Titular indiscutible en el Melilla, equipo que luchó el pasado ejercicio por ascender a Segunda, debutó también en la jornada 23, saliendo desde el banquillo, aunque agarró la titularidad en el partido siguiente y no la ha soltado. Futbolista muy completo, autor ya de dos goles, reunía el perfil que se buscaba de un centrocampista que cumpliera el rol de '6' y '8'.

Tanto David Ramos como Luis Martínez, gracias a su experiencia, han dado un salto cualitativo al Betis Deportivo, unido al paso adelante que han dado jóvenes promesas verdiblancas como Geovanni, Rodri, Robert... lo que ha llevado al cuadro bético a alcanzar el primer puesto.