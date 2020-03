Tercera: Diez jornadas con tela que cortar

Tercera división afronta su recta final. Diez partidos, 900 minutos en los que terminará por dilucidarse todo y, por fortuna para el fútbol sevillano, con protagonismo claro. Salvo la retirada del Écija a comienzos de campeonato, no hay que lamentar, a día de hoy, más episodios negativos, con tres equipos, en este momento, luchando por el ascenso: Betis Deportivo, Utrera y Antoniano.

El filial verdiblanco es el actual líder de la categoría, con un buen colchón tras encadenar seis victorias. El conjunto de Manel Ruano ha experimentado un salto cualitativo desde el mercado de invierno y puesto tierra de por medio. No obstante, restan diez encuentros, pero sus guarismos indican que tiene todas las papeletas para alzarse con el título de campeón.

Con su actual promedio de puntos, finalizaría la Liga con 80 unidades, cifra sólo superada en las últimas diez campañas, con temporadas de 38 jornadas, por el Sanluqueño e igualada por el Alcalá.

El segundo equipo sevillano inmerso en la lucha por los 'play off' es el Utrera. El conjunto dirigido por Jesús Galván pugna por repetir por segundo año consecutivo. Pese a su mal comienzo de temporada, ya está metido de lleno en la lucha por la zona noble. Actualmente cuarto clasificado, depende de sí mismo para lograrlo. Para ello, cuenta con un calendario, siempre en la teoría, más benévolo, aunque la competencia es grande (Xerez Deportivo, Ciudad de Lucena, Antoniano, Puente Genil...).

El tercero en discordia es el Antoniano. Se podría calificar como la 'cenicienta' de los aspirantes a la fase de promoción, pero el conjunto revelación de la 2019/2020 va en serio. Ya no es ninguna sorpresa, y los de Rubio dan muestras de sobra de su ambición. A diferencia del Utrera, sí tienen un calendario más complicado.





Más activos

Sevilla C y Coria ocupan la zona media, aunque, en el caso del filial, a tiempo de luchar por los 'play off'. De hecho, está a tres puntos, y tiene que enfrentarse a tres salidas complicadas.

El Coria se ha quedado descolgado de esa lucha, aunque los de Cachola, pese a su calendario, buscan acabar en la zona media-alta. Lebrijana y Gerena, por último, comparten el objetivo en este esprint final de terminar de cerrar la permanencia. Tienen seis y cinco puntos, respectivamente, de colchón.





Betis Deportivo

Ha metido la quinta en busca del campeonato

El filial bético ha metido la quinta y es líder destacado, con siete puntos de ventaja respecto al segundo y nueve con el quinto. Sin embargo, de los nueve partidos que le restan (el décimo sería ante el Écija, ya retirado), los próximo cinco serán claves para los de Manel Ruano: Sevilla C, Ciudad de Lucena, Coria, Xerez Deportivo y Antoniano. De esos nueve encuentros, cinco serán en la ciudad deportiva.





Utrera

Calendario, siempre en la teoría, más asequible

Calendario, siempre en la teoría, asequible para el Utrera, que ha alcanzado el cuarto puesto en la pasada jornada. Además de tener ya los tres puntos del Écija, los encuentros, a priori, más complicados serán la visita este domingo al Antoniano (6º) y el duelo contra el Puente Genil (7º) en el San Juan Bosco. Al Utrera, tercer mejor local de la categoría, le restan cinco partidos en su feudo.





Antoniano

La revelación quiere dar la campanada

El Antoniano se ha ganado por méritos propios el cartel de equipo revelación. No obstante, los de Rubio quieren más y no van a renunciar a clasificarse para los 'play off'. Y no es un sueño, sino una realidad, ya que son sextos, a un punto de ese listón, plaza que marca un Utrera que visita Lebrija este domingo. No obstante, no tendrá un camino fácil: derbi lebrijano, Betis Deportivo, Ceuta, Ciudad de Lucena...





Sevilla C

Afronta el derbi y tres salidas complicadas

El Sevilla C es otra de las revelaciones. Sobresaliente temporada la que están realizando los de Lolo Rosano: octavos, a tres puntos de los 'play off' de ascenso e invictos en su campo. Acabarán sumando en la última jornada los tres puntos correspondientes a la retirada del Écija, pero antes, esta semana, afrontan el derbi en su terreno de juego. La dificultad del calendario para el conjunto nervionense estará en tres desplazamientos: Ceuta, Ciudad de Lucena y Xerez Deportivo.

Gerena

Tiene que huir del síndrome del estudiante

Vital el pasado triunfo ante el Pozoblanco, rival directo, tres puntos que se suman a los contabilizados en la jornada anterior contra el retirado Écija, lo que ha hecho que deje el descenso a cinco puntos. Las dos últimas jornadas (Betis Deportivo y Ceuta en el Alfonso Murube) obligan a los rojinegros a sellar la permanencia antes. Con su actual media de puntos le debería bastar, pero doce unidades más necesitará.

Lebrijana

La permanencia ya queda más cerca

Victoria muy importante la lograda el pasado domingo por la Lebrijana ante el Ciudad de Lucena (3-0). Además de cortar una racha de seis partidos sin vencer, la derrota del Pozoblanco en Gerena deja el descenso a seis puntos. La Balompédica tiene ya los tres puntos del retirado Écija y una cita grabada: el 19 de abril, midiéndose ante el Pozoblanco en un duelo clave por la salvación.

Coria

Desea 'dar guerra' en el tramo final liguero

Las dos últimas derrotas cortaron una racha de diez jornadas sin perder, una inercia a la que confía en volver un Coria que quiere ser protagonista de nuevo en las últimas diez jornadas. No obstante, afronta un duro calendario. De los diez partidos que le restan, tres de ellos son contra conjuntos que están entre los cinco primeros (Betis Deportivo, Xerez Deportivo y Ciudad de Lucena). Antoniano o Sevilla C también le esperan.