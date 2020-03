El fútbol sevillano, en cuarentena

No ha quedado otra. España en general, y Sevilla en particular, futboleras ambas por los cuatro costados, se han visto obligadas a guardar 'reposo' balompédico por la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

Las importantes consecuencias de este virus han terminado por arrollar el devenir habitual de la vida diaria, tanto personal, laboral y deportiva. La semana pasada se anunció la suspensión del fútbol patrio en todas sus categorías, alcanzando, por supuesto, al sevillano.

Al balompié profesional y amateur no le ha quedado otra que parar en su actividad competitiva y diaria. Competiciones aplazadas, esta semana todavía hubo tiempo para algunas sesiones de trabajo, pero desde el pasado jueves y viernes, parón hasta nueva orden. "El miércoles decidimos no entrenar más en esta semana y planificamos para la próxima hacerlo lunes, miércoles y viernes. Pero dada la situación, estamos valorando no entrenar de momento, mandándole un trabajo individual a cada jugador, aún no he decidido pero .... creo que es un momento en el que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y priorizar otras cosas antes que el balón", declaró Juan Antonio Márquez 'Cachola', entrenador del Coria.

Utrera, Lebrijana y Gerena anunciaron vía Twitter, en sus perfiles oficiales, el cese de su actividad, así como el Antoniano. "La situación no pinta bien y esto es obligado. Lo primero es la salud, el factor humano, y después el deporte. Ojalá volvamos pronto; sería la mejor señal", son palabras de Alejandro Ceballos, el entrenador del líder de División de Honor, el Castilleja, categoría que como Tercera ve aplazada su competición hasta nuevo aviso, obligando a los jugadores a trabajar por su cuenta, según el plan establecido por sus cuerpos técnicos.

Primera, Segunda y Tercera Andaluza, es decir, el fútbol provincial, igual. Sin embargo, la actividad no cesa: "Estamos trabajando con el cuerpo técnico para trabajar de una manera más individual con los datos que tenemos de ellos. También estamos en contacto diario con ellos y conociendo la situación personal de cada uno", indicó Chico, entrenador del Lora.

Otros, como La Barrera, tenían previsto entrenar a puerta cerrada, pero... "ante esta grave situación, hemos tenido que suspender", señaló Domingo Caro, entrenador alcoreño.