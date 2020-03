El Fútbol Sevillano lo sufre igual

Ante tal panorama de incertidumbre, se esperan unos largos días por delante hasta que se cumpla la quincena, si no más, que se ha anunciado como cuarentena para intentar controlar el tan mencionado coronavirus, que ha conseguido paralizar la sociedad en todos los aspectos, tanto laboral, como educativa, como deportivamente.

Sin embargo, el fútbol sevillano no deja de trabajar en la sombra para volver más fuerte que nunca cuando todo esté bajo control. Así lo han dejado claro futbolistas como Jesús Navajas, del Torreblanca, o Iván Acosta, del Cabecense. "Nuestros cuerpos técnicos están muy encima nuestra con el trabajo individualizado. Es una manera de seguir activo ante un problema ajeno y llegar lo mejor posible a la recta final. La salud es lo primero y debemos actuar adecuadamente, pero no dejamos de pensar en volver a competir", apuntaron ambos.

Y es que es una de las premisas más repetidas entre todos ellos: "Queremos que esto se solucione cuanto antes para volver a competir sobre un terreno de juego". Ahí es donde coinciden que deben solucionarse los diferentes campeonatos: "Ya que a nosotros no nos afecta la Eurocopa, deberíamos retomar la liga cuando se pueda. Me parecería injusto que los equipos ascendieran o descendieran a estas alturas", dice Chamizo, del Antoniano. "Será complicado por el tiempo, las numerosas categorías suspendidas, etc., pero yo espero que se reanuden. Todo dependerá de cómo evolucione la enfermedad, pero sobre todo de lo conscientes y responsables que seamos", apuntaba David Feito, lateral izquierdo del Coria.

Y es que la papeleta de saber qué hacer con los campeonatos domésticos en caso de que la situación se alargue es otro de los temas candentes en el panorama futbolístico. No obstante, incluso clubes a los que les beneficiaría una posible suspensión o cancelación a partir de una determinada jornada, escogen la opción de alargar la competición y disputarla en el campo, a sabiendas de las dificultades de calendario y climatológicas que habría en los meses venideros en Andalucía. "Nuestra idea es encauzar el camino tras el bajón sufrido en la campaña. No nos gustaría subir a Tercera porque esto se alargue. Lo primero y más importante es la salud, solucionarlo cuanto antes, y ya luego jugarnos la temporada en los partidos que quedan. No es una decisión nuestra, y la que se tome se respetará, pero esa sería nuestra preferencia", declararon Ale Jiménez e Isaac, del Tomares.

Jero Baena, delantero del Algabeño, el cual imparte clases de matemáticas y está abierto a compartir sus conocimientos a través de las redes sociales con los alumnos que la necesiten durante este parón, lo ve similar a Jaime Otón, uno de los jefes de la zaga del San José, ya que ambos viven el asunto desde un punto de vista muy educativo también por su labor de profesores. "Estoy teletrabajando desde casa a la espera de que esto se solucione de la mejor manera posible. Hay que tener sentido de la responsabilidad. Mato el tiempo corrigiendo cosas, siguiendo el plan de trabajo que nos han preparado los técnicos... Quiero estar en forma para cuando se reinicie todo, aunque desconozco cuándo va a ser. Es un escenario muy difícil de gestionar, queremos volver a jugar y a trabajar, pero ante todo está la salud", concluyó el defensor.

Los videojuegos como ocio

Las recomendaciones por parte del ámbito sanitario son claras y concisas: mantenerse en casa para así evitar el contacto con el menor número de personas posibles hasta que esté la situación bajo control. Por ello, muchos futbolistas, ya sean de la elite, semiprofesionales o del fútbol amateur, pasarán muchas horas en sus respectivos domicilios, buscando pasatiempos que hagan más amena la espera.



Además de estar con sus familias y realizar los distintos ejercicios físicos para mantener la forma, en el plano lúdico, el obligado confinamiento en sus respectivos domicilios sin poder salir a la calle, les 'arrastra' a caer en las garras de uno de los entretenimientos más aclamados del siglo XXI: los videojuegos.



Así lo han declarado muchos futbolistas con los que ha contactado ED para saber cómo 'matarán' las horas. "Sin universidad y sin entrenar, la videoconsola es, sin duda, el mayor entretenimiento ahora mismo. Muchos compañeros de equipo y amigos nos daremos cita vía 'on-line' a través de ella", dijo Pedro Varona, centrocampista del San José. Compitiendo también con Netflix, el FIFA20 y el Fortnite son las opciones más atractivas y que más se han repetido en los distintos grupos de WhatsApp, por lo que "se avecinan largas partidas de supervivencia o grandes goleadas con el Barça o el PSG a nuestros amigos y no tan amigos", declaró Yuse, una de las últimas incorporaciones del líder del Grupo I de División de Honor, el Castilleja.



Y es que ya hasta jugadores del renombre en el mundo del balompié como Borja Iglesias, Sergio Reguilón, Thibaut Courtois o Aymeric Laporte, o del mundo 'gamer' como Ibai Llanos, a través de sus redes sociales y con el hashtag #QuédateEnCasa, han aconsejado a la población resguardarse y jugar a diferentes simuladores. Un vicio de jóvenes, y ya no tan jóvenes, que, seguro, hará más amena esta ausencia de fútbol.