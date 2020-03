La RFAF, pese al parón por el coronavirus, va a estar muy activa estas dos semanas que, por el momento, no habrá competición. "Porque el fútbol no se para, Andalucía juega en casa" es el eslogan que está usando la Federación en redes sociales, con el hashtag #Andaluciajuegaencasa... "Porque en la RFAF queremos que nadie esté solo y que sigamos siendo la gran familia del fútbol aunque no podamos pisar el campo de fútbol o una pista de sala, aún sin disputar partidos. Todos desde casa a participar".

Todos los días a las 12:00 h habrá una 'master class' en directo a través del Canal de Youtube de la RFAF con diferentes expertos que ofrecerán nuevos aprendizajes en cuestiones técnicas, así como consejos para estos días. Y por la tarde, a las 18:00 h, el momento para las actividades lúdicas en las redes RFAF en Instagram, Twitter y Facebook.

Esta primera semana se abrirá con el QuizRFAF, un concurso de preguntas de fútbol y fútbol sala en el que pueden participar todos los aficionados al fútbol y sus familias, con premios diarios sorteados entre los acertantes de todas las preguntas. Además, a través de las RR.SS. se anunciarán distintos 'challengers', vídeos motivacionales y actividades.