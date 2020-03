Piensan en 'Josan' para la dirección deportiva

José Antonio Sánchez 'Josan', según señala el medio digital alcoreño elbanquilloweb, está muy cerca de hacerse cargo de la dirección deportiva del Atlético Viso. De esta forma, regresaría a la primera plana uno de los pilares recientes de la exitosa etapa de la UP Viso en División de Honor.

"Me senté con ellos y la primera vez les dije que no tenía ganas. Fue a principios de enero pero nos dimos un tiempo y ya en febrero dije que sí por la ilusión que me han transmitido y porque además sería volver a trabajar con 'Picharri' (entrenador de los visueños)", señaló.