El rompecabezas de la temporada 2019/2020 en el Fútbol Sevillano

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mantuvo el pasado martes una reunión vía telemática con los presidentes de las federaciones territoriales para abordar diversos asuntos de actualidad, entre ellos, las posibilidades de poder acabar la temporada.

"Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se finalicen las competiciones. Tenemos que sumar todos para acordar lo mejor. Otros escenarios serían antideportivos y no nos los planteamos. Las competiciones se tienen que finalizar, a ser posible antes del 30 de junio, aunque esta fecha no tiene que ser un muro infranqueable", manifestó el máximo mandatario federativo del fútbol español, aunque el rompecabezas 19/20 continúa.

Tal y como se ha encargado de señalar la RFEF en una circular enviada a los clubes, "siempre que existan fechas suficientes hasta el próximo 30 de junio y no se ponga en riesgo la salud de los futbolistas, entrenadores, árbitros y aficionados debería finalizar la presente temporada y deberían disputarse todos los partidos pendientes hasta poder completar la competición", añadiendo que: "Desde la RFEF no somos partidarios, ni entendemos que sea conforme a los valores esenciales del deporte, finalizar la temporada sin haber disputado todos los encuentros programados, ni considerar como no celebrada toda la competición".

El galimatías está servido, ya que el principal problema es la incertidumbre. ¿Hasta cuándo durará el confinamiento por la pandemia del coronavirus? Nadie lo sabe. He ahí la clave. Tanto la RFEF como las autonómicas desean terminar la temporada. Es de justicia deportiva, pero como la cuarentena se prolongue demasiado tiempo, va a ser difícil cuadrar el calendario para acabar esta campaña.

En la RFEF, por otro lado, no se contempla jugar a puerta cerrada ni dar la temporada por finalizada. El deseo es "continuar la competición hasta que la misma pueda finalizar" y, si es necesario ajustar o modificar la próxima temporada, 20/21, pudiendo cambiar, incluso, el formato, siempre supeditado "a las medidas que se adopten por la Administración española, la UEFA y la FIFA".

Jornadas intersemanales, prolongar la temporada hasta el 30 de junio... Opciones hay varias y panoramas dibujados por las federaciones, también, aunque el fútbol, como el resto de la sociedad, está en este momento en manos del COVID-19.

El Fútbol Sevillano se pronuncia

ESTADIO ha querido pulsar la opinión del balompié hispalense, consultando a varios entrenadores de diferentes categorías. La conclusión la tienen clara: desean acabarla. El gran problema es el cómo.

Tercera

Jesús Galván (Utrera): "Finalizar la Liga es, al fin y al cabo, lo más justo"

Jesús Galván, entrenador del Utrera, es uno de los más afectados por la situación, ya que su equipo ocupa actualmente plaza de 'play off', por lo que su temporada se alargaría más. Al respecto, señala que: "Finalizar la Liga es, al fin y al cabo, lo más justo. Acabar la competición, aunque sea a mediados de julio para no adulterar la competición. Todavía el calendario permite modificar algo, aunque afectará a la 20/21".

Cachola (Coria): "Lo sensato es esperar cuánto dura el parón"

El técnico coriano incide en la verdadera clave: hasta cuándo habrá parón. "Lo más sensato es esperar qué tiempo dura y buscar soluciones. Si hay que alargar el campeonato. Meter todas las jornadas intersemanales que se puedan sería la solución más factible", dijo, puntualizando también que: "Si nos vamos a varios meses habría que sopesar otras posibilidades, incluso anular el campeonato".

División de Honor



Manuel Luque (Cabecense): "Haga lo que se haga, acabará siendo injusto"

La valoración del preparador del Cabecense, actualmente en puesto de ascenso a Tercera (es segundo), evidencia la dificultad del panorama. "Lo que se haga, será injusto. Pero sí es verdad que quedan 27 puntos en juego y puede pasar cualquier cosa. Injusto sería tanto que acabara ya, porque quedan 27 puntos en juego, como dejarla así, porque creo que los equipos trabajan para ganar Ligas en mayo", consideró.

Ché (San José): "Tantas semanas se pierdan, tantas se alargue"

EL míster del San José tiene claro lo que haría, siempre que el calendario lo permita. "La solución mejor es que tantas semanas se pierdan, tantas semanas se alargue. Es lo más lógico. Jornadas intersemanales, en el caso de Segunda Andaluza, Tercera o Primera, si no están en grupos lejanos, vale. Pero en mi caso, ir a San Roque o Cartaya entre semana, con desplazamientos largos con gente que trabaja, es difícil", consideró.

Primera Andaluza

Menudo (Camas): "Hay que terminar, si no, sería injusto"

Juan Carlos Menudo, entrenador del Camas, propone alargar la temporada por justicia deportiva. "Creo que hay que terminar la competición porque sería injusto que unos se mantuvieran sin tener méritos, y otros no asciendan con todos los méritos. Pienso que en Primera Andaluza no habría problema en soportar ocho o nueve jornadas entresemana y que la liga acabara a finales de junio", opinó.

Fran Reina (Osuna): "Si esto se alarga, lo más justo será anularla"

"La solución más factible es terminar la Liga", comienza señalando el técnico del Osuna, aunque también opina que: "Si esto se alarga, lo más justo será anular la competición. Quedan ocho jornadas todavía y sería una barbaridad pensar en dar por terminada la competición porque queda mucha tela por cortar". "Pienso que lo máximo a lo que podríamos llegar compitiendo sería hasta final de junio", finalizó.

Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF)

"Todo dependerá de las jornadas que se aplacen"

Este diario ha querido también consultar fuentes del máximo organismo futbolístico andaluz, presidido por Pablo Lozano. Al respecto, al igual que la RFEF, apuesta por acabar la temporada, aunque advierten de que: "Todo dependerá de cuántas jornadas se aplacen". Se barajan varias fórmulas (jornadas intersemanales, alargar la competición...), pero se es consciente que también hay un límite.