Maldonado, ex del San José, máster en cuarentenas

Se veía lejos, primero en China y luego en Lombardía, la posibilidad de que el coronavirus llegara a España. Y, no sólo no ha llegado, sino que se ha quedado, azotando a la sociedad española y mundial. Sin embargo, mientras haya luz, hay esperanza, y ésta la representa el pueblo chino y, concretamente, la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia que, si todo transcurre como en los últimos días, levantará el confinamiento el 8 de abril tras dos meses de cuarentena, un tiempo inimaginable a día de hoy en España, pero más que factible para José Antonio Maldonado, que sabe bien de lo que habla.

"Este mes de cuarentena, de Estado de Alarma, se va a alargar. Quince días o un mes más, por lo menos. El pico no ha llegado aún. La situación ahora es la misma que cuando empezó todo en China", señala el ex entrenador del San José, que a finales de año se marchó a China para afrontar su nueva aventura, dirigir al filial del Wuhan Three Towns, una aventura compartida con otros técnicos sevillanos bajo la dirección de Pedro Morilla, ex miembro de la secretaría técnica del Betis, entre otras experiencias, pillándole de lleno la propagación del virus, pasando primero una cuarentena en China y, luego, una segunda en Madrid cuando regresaron a España.

"¿Quién me lo iba a decir? Cuando nos fuimos, nos pilló de lleno. Ahora, están cerca de erradicarlo y nos toca pasarlo a nosotros", indica Maldonado, que insta a que emulemos al país asiático: "El ejemplo es China. Como no sea así, no salimos. Los chinos son una rueda: trabajan, duermen, comen, trabajan, duermen, comen... la ciudad se cerró y llevan sesenta días. No han dejado entrar ni salir a nadie. No queda otra que hacer la cuarentena porque si no, el virus no se erradica".

Este mensaje se encargan de repetir las autoridades, quienes, quizás, no estuvieron tan lúcidas para preparase mejor ante el ejemplo chino e italiano. "Creo que pensábamos que no iba a llegar, y nos ha tocado. Cuando se dieron cuenta, el virus ya estaba aquí. Estamos pagando el exceso de confianza y nos costó arrancar. Ahora tenemos que ser responsables y cumplir con las medidas", aconseja Maldonado, que tiene un ojo aquí y otro en China, ya que su contrato continúa vigente. "Tenemos que volver, el proyecto continúa, aunque me queda otra cuarentena, ya que ahora seré yo el 'apestado'", apunta.