El doble confinamiento de Fran Sabaté

El Estado de Alarma decretado por el Gobierno debido a la pandemia del coronavirus está dejando muchas historias. Las medidas extraordinarias implantadas para controlar el Covid-19 están siendo cumplidas por la sociedad española. Siempre hay excepciones, pero en líneas generales la respuesta civil es digna de un gran aplauso, como el que merece uno de los 'emigrantes' del fútbol sevillano.

"Tenemos que ser todos responsables y no he querido poner en riesgo a mi familia. Por eso, me he quedado", declara Fran Sabaté, centrocampista ofensivo hispalense, de 24 años, que firmó esta temporada por el Xerez CD, viviendo así un doble confinamiento: vivir la cuarentena lejos de casa.

El sevillano aclara que sus padres no son mayores, pero considera que ésta era la mejor decisión. "No se puede salir, y para que esto pase lo antes posible, debemos ser todos responsables. Mis padres no son demasiado mayores, pero mi madre ha arrastrado siempre problemas de bronquitis y neumonía, y opté por quedarme en Jerez", señala.

El sacrificio de Fran Sabaté no es baladí, ya que vivir la cuarentena lejos de casa es una piedra más en el zapato de una temporada que lejos de los terrenos de juego está siendo una pesadilla para el hispalense: "El club ha arrastrado problemas en años anteriores, pero logró salir adelante. Sin embargo, esta temporada no está siendo así y se ha sumado todo. No disputamos la primera jornada por los impagos y sufrimos una sanción; ahora que estábamos saliendo del descenso, llega este parón, además de llevar cinco meses sin cobrar".

Pese a que el club azulino le ha ayudado, hay que señalar que el sevillano tiene que afrontar de su bolsillo el alquiler del mes de abril. "Compartía piso con el preparador físico (José Ortega) y Juanma Cámara (portero granadino de los xerecistas). José estuvo la primera semana y se marchó; Juanma, nada más decretarse el Estado de Alarma. No estoy solo porque estoy con mi novia, si no, me volvería loco. Pero al pago del piso tendré que hacerle frente yo", apunta Fran Sabaté, que cuenta con la ayuda de sus padres , aunque asegura que siendo importante la cuestión económica, hay otra circunstancia que le preocupa más: "El problema es que no sabemos cuánto puede durar esto. Si se reanuda la competición en junio, como se está diciendo, tendría que hacer frente a dos meses de alquiler porque es una tontería hacer una mudanza para volver. Espero que pronto tomen una decisión". Mientras tanto, continúa trabajando confinado a la espera de noticias.



Parón en un gran campaña individual

Pese a sus 24 años, Fran Sabaté cuenta con un bagaje notable en el balompié, siempre en Tercera. Disputó sus primeros minutos como sénior en el Alcalá, club desde donde saltó a la Lebrijana. Joaquín Hidalgo le echó el ojo y firmó por la Balompédica, donde jugó dos temporadas a un gran nivel, lo que le permitió fichar por el Extremadura B, donde también contabilizó otras dos temporadas, fichando la campaña pasada por La Roda, desde donde recaló el pasado verano en el Xerez CD. Con los xerecistas ha disputado 26 encuentros, suma 2.296' y tres goles.