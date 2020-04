Sacan tarjeta roja al COVID-19

Imparten justicia, velan por el buen desarrollo del juego, raramente reciben aplausos y, como buenos jueces, tratan de pasar desapercibidos durante los partidos. Su mayor premio es que al final de los encuentros no se hable de ellos. Dada su condición evidente de deportistas, los árbitros también se están viendo perjudicados por el coronavirus.

Manuel Jesús Orellana Cid, árbitro sevillano de Segunda división B, explica cómo está afectando el obligado parón a los colegiados: "Nos afecta igual que a los futbolistas. Ten en cuenta que los árbitros llevamos un nivel de entrenamientos y de exigencia física igual o, incluso, superior al de los jugadores de nuestra categoría".

Su 'colega' José Luis Gamero Castro, de División de Honor, añade: "El confinamiento no nos deja hacer el deporte al que estamos acostumbrados: mucho cardio, el gimnasio...". Al igual que los futbolistas del balompié modesto sevillano, los árbitros tratan de realizar trabajo de mantenimiento para, en la medida de lo posible, no perder la forma física en demasía. No obstante, a juicio de Orellana Cid, es una tarea altamente compleja: "En casa puedes hacer entrenamientos de mantenimiento, pero no puedes completar un entrenamiento de calidad. Normalmente, nosotros, en función de si tienes o no partido durante el fin de semana, hacemos cinco o seis sesiones de trabajo semanales de, aproximadamente, hora y media. Nos afecta muchísimo porque en mi casa no puedo hacer este tipo de entrenamientos".

Al respecto, tanto el Comité Técnico de Árbitros (CTA) -a nivel nacional- como el Comité Técnico Andaluz de Árbitros -en el ámbito territorial- han facilitado a los colegiados una serie de pautas para que mantengan el nivel tanto físico como técnico. "El Comité Andaluz está diariamente en contacto con nosotros y nos ha proporcionado un plan de entrenamientos para realizarlo con Belén Recio, entrenadora profesional. Las sesiones las hacemos virtualmente por Instagram en nuestros domicilios", esgrime Alejandro Cruz Navarro, árbitro sevillano que está cumpliendo su quinta temporada en Tercera. Según detalla su compañero Gamero Castro, para el colectivo es vital mantener la condición física: "Para mí, el árbitro es el que debe tener mejor forma física del campo porque en ningún momento puede parar de correr".

Durante esta situación tan extraña y dura que está viviendo España, la labor de acompañamiento de los comités está siendo fundamental para todo el gremio arbitral. "Estamos recibiendo mucho apoyo. Estamos muy agradecidos porque no se han olvidado de nosotros, se preocupan; de hecho, tenemos que seguir informando de los entrenamientos que hacemos", afirma Orellana Cid.

En este sentido está siendo clave el aumento de la actividad a través de la plataforma virtual mediante la cual los colegiados mantienen una formación técnica continua. "Todas las semanas tenemos exámenes técnicos sobre reglas de juego y vídeos que realizamos a través de nuestra plataforma interna", argumenta Cruz Navarro. Por su parte, Gamero Castro agrega: "Es una rutina que se sigue manteniendo e incluso, con el fin de que estemos más conectados, se ha ampliado. Nos tienen bastante enganchados para no perder ni la forma física ni la técnica".

Dentro de las iniciativas, se incluyen videoconferencias de árbitros de elite que, según detalla el juez de División de Honor, "nos ayudan a estar desconectados de los problemas. Esa parte también es importante". En la misma línea, Orellana Cid destaca el apoyo que cada uno de los colegiados está encontrando en el colectivo arbitral: "Hacemos videoconferencias para contar cómo lo llevamos, los problemas que estamos teniendo... Nos ayudamos mucho los unos a los otros. Además, nos llamamos, nos mandamos mensajes... No trabajamos un aspecto concreto de psicología, pero esos mensajes, esas llamadas... nos ayuda mucho a mantener un poco la mente distraída, hace que la situación sea más amena".





Minipretemporada

Siendo optimistas, las competiciones se retomarían, como muy pronto, dos meses más tarde de su paralización. Así, los árbitros, como los equipos, necesitarían preparar para la vuelta. "Lo ideal sería tener un margen de cara al primer partido que vas a arbitrar. Si solo has podido completar dos o tres entrenamientos, seguramente se note mucho el parón", afirma Orellana Cid. Su 'colega' Cruz Navarro está de acuerdo: "No es lo mismo entrenar en casa que en el campo, al igual que todos los deportistas tendremos que realizar una minipretemporada para recuperar el tiempo de inactividad".

Por último, Gamero Castro añade: "En los primeros partidos nos costará un poco más y será como una minipretemporada. Estamos trabajando para, si mañana mismo nos dijeran que continúan las ligas, estar aptos para pitar".