Segunda y Tercera Andaluza, en vilo

La situación mundial debido a la pandemia del Covid-19 ha trastocado todos los planes de los estamentos del fútbol nacional e internacional, desde el nivel más alto hasta el más bajo. Las múltiples ligas y competiciones se han visto obligadas a detenerse sin una fecha clara para su regreso, lo que deja un panorama bastante insólito y difícil de gestionar por parte de los que mandan en el mundo del fútbol.

La pronunciación por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue clara: declaró su propuesta de alargar el calendario todo lo que sea necesario para que se puedan finalizar los diferentes torneos, ya que "el caso contrario u otros escenarios se etiquetarían como antideportivos e injustos para los clubes, los entrenadores, los futbolistas y los aficionados".

No es el único país que ya se ha pronunciado al respecto (se suman Portugal, Italia y Francia), siguiendo todos la misma línea de ruta, que no es otra que esperar a ver cómo evoluciona todo y reanudar las competiciones profesionales y amateurs en cuanto se pueda, ya sea con total normalidad o a puerta cerrada para garantizar la seguridad sanitaria. Sin embargo, el único que ya lo ha hecho en las categorías inferiores es Inglaterra, a través de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).

Allí se ha tomado la decisión de que desde la séptima división (equivalente a nuestra Segunda Andaluza), se da todo por finalizado y se anulan los resultados. Una resolución bastante tajante y que generará controversia, pero que por lo menos les aclara toda esta incertidumbre. En España, el foco se centra en la élite y se habla mucho de los niveles profesionales, pero lejos de ellos hay también unas categorías del deporte rey que están pendientes de cuál es la resolución final a este problema.

Unas categorías compuestas por clubes muy humildes basados económicamente en la asistencia de la gente y en el sudor de entrenadores y jugadores que tienen fuera otros trabajos y obligaciones, pero que se desviven por la pasión de este juego. Todos ellos están en vilo esperando a que se aplique una directriz y se pueda ver la luz al final de este largo túnel, pero, sobre todo, una que abogue por la justicia deportiva. Si fuera por ellos, la idea está más que clara: volver al verde para jugarse y ganarse los méritos. La duda, igual de clara: ¿será posible?, ¿y cuándo?

Pedro Díaz: "Lo tengo muy claro; las ligas deben acabarse". El técnico del Demo declara que lo más normal es que se acaben disputando las 34 jornadas. "Cualquier medida que se tome que conlleve la no finalización del torneo, sería valorada como muy injusta por nuestra parte, ya que muchos equipos venimos haciendo un buen trabajo y quedaría en vano. La salud es lo primero y más importante, por lo que espero que se controle todo y volver a jugar", explicó.

Chema Borreno, técnico del Pino Montano: "El fútbol es secundario; la salud va por delante". "Como no sabemos cuándo vamos a poder volver, pensar en un regreso ahora mismo es algo que está en un segundo plano. Es más importante solucionar los temas de salud y laborales. Aunque lo lógico sería acabar jugando. Lo que no sé es hasta qué punto. A nivel profesional sí se puede alargar, pero aquí la gente tiene sus trabajos, sus periodos de vacaciones... habrá que adaptarse", apuntó.

Antonio Fernández, entrenador del San Roque: "El fútbol vuelve, las vidas no, pensemos en todos". "Si se puede ampliar la liga un mes más, sería lo idóneo. Jugar dos partidos a la semana y completarla. No podemos pensar sólo en volver a los campos. La decisión está en manos de las federaciones y el Gobierno, y debemos preocuparnos de que salgamos bien. Luego veremos qué pasa. Nosotros estamos en una situación tranquila; entiendo a los que se juegan algo y le pueda molestar cualquier decisión", dijo.

Alberto Gálvez: "Si se suspende, me gustaría que hubiera ascensos y descensos". El míster de Diablos Rojos, Alberto Gálvez, espera que el estado de alarma no se vuelva a prolongar, debido a que "se podría reanudar en mayo y terminar a finales de junio. Pero si se amplía... lo veo imposible". "Tenemos ganas de jugar pese a que tenemos la salvación casi conseguida. Queremos despedir el año jugando. Pero esto hace ver que hay que exigirse desde el principio, no solo ya al final. La vuelta también será complicada, porque por mucho trabajo que mandemos, el toque se pierde después de tanto tiempo", dijo.

Juan Antonio Cabrera: "Los méritos y deméritos deben ganarse jugando". "Sólo esperamos en que esto pase cuanto antes y de la mejor forma para poder volver al verde. Será un contexto difícil tanto económica como climatológicamente, pero el trabajo de meses debe decantarse en el campo", recalcó Juan Antonio Cabrera, entrenador del filial del Algabeño, confiado en que pueda dilucidarse la suerte de la 19/20 en el terreno de juego, una vez pase la pandemia del coronavirus.

Andrés Maya: "Se podría imitar a la Federación inglesa". "Esta situación nos ha matado. Habíamos enganchado una buena racha y recuperado sensaciones. Pero bueno, así se ha dado y solo queda adaptarnos", comentaba el técnico blanquinegro: "Tomar una decisión así es muy difícil. Todos querríamos jugar y acabar, pero es complicado. Sea lo que sea, no todos van a salir beneficiados. Una opción podría ser la de la FA, así no habría controversias".

J. Antonio Molina: "En el club estamos a la espera de cualquier cosa". El míster pedáneo desea saltar al campo con el fin de finalizar las diferentes competiciones, pero es consciente de que no es sencilla la resolución del asunto, por lo que "debemos esperar a que las federaciones decidan y, a la vez, estar preparados para alguna solución que pueda ser injusta". "A nosotros no nos afectará casi nada, estamos en una zona media, pero al que sí, puede resultarle una medida inapropiada", dijo.