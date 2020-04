Un compás de espera en la RFEF

El fútbol en España lo marca el ritmo de Primera, que es la locomotora del balompié nacional, razón por la que hasta que no se conozca el devenir de la 19/20, no se conocerá qué va a pasar con el resto de las categorías. He aquí Segunda B y Tercera incluidas.

Al respecto, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha remitido a Sanidad el protocolo diseñado junto a LaLiga y la RFEF para la vuelta a los entrenamientos del fútbol profesional. Sin embargo, por ahora, no hay decisión ni protocolo para la vuelta a los entrenamientos en Segunda B. Todo ello complica el escenario para la finalización de la temporada tanto en el Categoría de Bronce como en Tercera, así como en el resto de categorías autonómicas y provinciales.

El discurso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha cambiado radicalmente en el último mes, pasando de afirmar que las temporadas se acabarían, a ofrecer una propuesta dándola por finalizada, sin descensos y con unos 'play off' exprés. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada por la federación, tomándose un tiempo de reflexión ese a que era esta semana cuando se fijó el tope para anunciar una decisión definitiva al respecto.

El rechazo de buena parte de los clubes ha obligado a la RFEF a instalarse en un compás de espera. No se esperan novedades en las próximas horas y, probablemente tampoco la semana que viene, aunque no hay que descartar nada.

Aseguran que siguen llegando propuestas a la federación. Y es que, a día de hoy, el único aspecto seguro es que no habrá más liga regular; hay consenso en que no haya descensos, pero la gran problemática siguen siendo los 'play off' exprés y su formato. Desde Madrid dejan caer que, incluso, no habría que descartar que se diese nula la temporada, opción esta improbable, pero tampoco descartada.

De reanudarse la competición para disputar el ascenso, tampoco hay que descartar un formato diferente para Segunda B y Tercera; jugar los primeros en una sede neutral (Marbella, San Pedro de Pinatar), quizá, unos 'play off' territoriales para los segundos. Toca esperar.