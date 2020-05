El Betis Deportivo ya conoce la vía hacia Segunda B

No hay que llevarlo a la categoría de definitivo, pero la RFEF emitió en este miércoles un comunicado anunciando su propuesta para la finalización de la temporada 19/20 en las competiciones no profesionales del fútbol español, entre las que se incluye Tercera división, categoría en la que se encuentra el Betis Deportivo, parte interesada, ya que como líder del Grupo X aspira al ascenso a Segunda B.

La propuesta tiene que recibir el visto bueno de la junta directiva y la comisión delegada, requisito que no supondrá ningún problema, y siempre que "la evolución de la pandemia y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes" lo permitan, una vez dada por finalizada la liga regular, en la que no habrá descensos, se jugarían los 'play off' exprés, el caballo de batalla de la RFEF.

Dos vías para ascender

De poder disputarse, el organismo dirigido por Luis Rubiales ha trazado la hoja de ruta. Como se especulaba, el 'play off' se jugará entre los cuatro primeros clasificados del Grupo X en las sedes que determine cada federación autonómica. En el caso del filial verdiblanco (primero) se las vería contra el cuarto, el Utrera de Jesús Galván, y si supera este primer partido se mediría contra el vencedor de la otra eliminatoria: Ciudad de Lucena y Xerez Deportivo.

Con este formato, el primer clasificado perdería la opción de subir en la eliminatoria de campeones, pero la RFEF no ha querido olvidar este aspecto y "en caso de darse un empate quedará eliminado el equipo que haya accedido con peor clasificación al play-off, por lo que no habrá prórroga ni penaltis". Es decir, el Betis Deportivo podría ascender a Segunda B empatando los dos encuentros, un formato similar al que puso en práctica la RFAF en Primera Andaluza.

Todos estos encuentros se realizarán sin afluencia de público y, en relación con las horas de los encuentros, "se acordarán conjuntamente con las federaciones territoriales, con el objetivo de que se garantice la Salud de todos los participantes".

La RFEF señala en su anuncio que "esta fase final se realizará en dos fines de semanas consecutivos". Además, finalizada la fase final, la Española adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan ascendido. En función del número de primeros que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para asignar las dos plazas adicionales.

Por último, de lograr el ascenso, el Betis Deportivo disfrutaría del último año de la Segunda B como tal, ya que la RFEF anuncia que para la 21/22 se creará la Segunda B Pro, categoría intermedia entre Segunda y Segunda B.