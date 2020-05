Javier Lozano, el comodín del Torreblanca

Con la temporada regular prácticamente finalizada debido a la pandemia de COVID-19, aún queda por resolverse el tema de los ascensos y descensos en las diferentes categorías del fútbol nacional. Sin embargo, eso no es impedimento para hacer un repaso del curso y destacar aquellos futbolistas que han sobresalido por su rendimiento a lo largo de estos seis meses de competición.

Es el caso de Javi Lozano, centrocampista del Torreblanca. A sus 21 años, está disputando su tercera campaña como sénior después de pasar por todos los escalafones del fútbol formativo en el Nervión. Llegó a la entidad blanquilla de la mano de Lara, al que agradece su confianza en estos años bajo sus órdenes: "He ido ganando experiencia gracias a su oportunidad. Es verdad que como es un entrenador que rota mucho, no siempre cojes esa continuidad necesaria, pero soy joven, y esas rotaciones y competencia en el puesto me hicieron mejorar", declara.

Y es que esa intermitencia en el once es un fiel reflejo del camino del 'Torre' en el comienzo del curso, algo que les perjudicó mucho de cara a los objetivos: "Desde la pretemporada se veía que el equipo tenía un potencial espectacular. Solo hay que ver los compañeros que tengo en mis posiciones. Mejías, Ángel, Kisko, Diego... Pero las resultados no llegaron, sobre todo fuera de casa", lamenta Javi Lozano.

Una sola victoria en nueve partidos le costó el puesto a Lara, el cual fue sustituido por Raúl Carmona. La llegada del nuevo míster supuso el que puede ser el punto de inflexión más importante de la carrera del versátil futbolista. "Llegó con una idea de juego totalmente diferente. Pasamos del juego directo y físico, a salir jugando, mucha elaboración y circulación de la pelota... y en cuanto a mí, también hubo cambios. La salida de jugadores como Barbecho al Castilleja hicieron que el puesto de lateral izquierdo se quedara huérfano, por lo que Carmona me probó. Aún siendo diestro, él prefiere que en cualquier posición del campo haya un futbolista de calidad y que domine el juego. Nunca había jugado ahí, pero me considero polivalente y, siempre que entre en los planes del entrenador, estaré contento, sea en la posición que sea", dice.

Tras lograr la regularidad deseada en el flanco izquierdo, Javi Lozano ayudó al Torreblanca a, prácticamente, atar la salvación, con solo dos derrotas en 10 partidos y grandes triunfos como ante el Cabecense o el Tomares.