Llega el turno de la RFAF

El mundo del fútbol no está acostumbrado a que el balón ruede en los despachos. Sin embargo, desde que estallara la crisis del coronavirus, al aficionado no le ha quedado otra que estar pendiente de qué ocurre en el Gobierno, autoridades sanitarias y respectivos organisms futbolísticos. Con el balompié profesional tratando de arrancar al ralentí, el fútbol modesto lucha por abrochar la 19/20.

La RFEF ya acordó de manera oficial el desenlace en Segunda B y Tercera, 'pasándole la bola' a las territoriales, entre ellas, la RFAF, que todavía no se han pronunciado. Los nervios en los clubes autonómicos y provinciales crecen, sobre todo, en aquellos que se juegan algo, pero es que el balón no rueda con la misma velocidad que en el verde. Como ya ha señalado este diario, la decisión de la RFEF no es vinculante, pero sí orientativa, como así se está viendo en las federaciones que se han pronunciado, como la asturiana, madrileña o vasca, en la que han dado por finalizada la temporada, se han anulado los descensos y los ascensos se dictaminan por méritos deportivos.

No obstante, hay que recordar el penúltimo párrafo de la propuesta de finalización de la temporada realizada por la RFEF el pasado 6 de mayo: "De forma unánime por las Federaciones territoriales se ha aprobado para las categorías regionales solicitar a las Direcciones Generales de Deportes de cada Comunidad Autónoma para que emitan una resolución en los mismos términos que la emitida por el Consejo Superior de Deporte". Es decir, ahora, es la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía la que tiene que realizar un informe en consonancia al emitido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) que valide jurídicamente la finalización de las competiciones.

Según fuentes consultadas por este diario, se espera que sea esta semana cuando se pronuncie la RFAF, realizando su propuesta y, posteriormente, convocando a su comisión delegada para que apruebe definitivamente una propuesta que debe dictaminar el final de las categorías autonómicas y provinciales.

Muy pendiente están en División de Honor los sevillanos Castilleja, Cabecense, Alcalá y Algabeño. Los dos primeros, en puestos de ascenso, a priori, ascenderían, mientras que los otros dos no bajarían (ocupan plazas de descenso). Otro panorama se dibujaría en Primera Andaluza, donde el ascenso se logra mediante 'play off', formato que no ha anulado la RFEF, aunque lo ha dejado a expensas de criterios sanitarios, siempre que se realice el estricto protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad. En el caso contrario, tal y como dictó la resolución de la RFEF, subirían los primeros.

La RFAF no se va a precipitar, ya que el escenario es muy complicado tanto para la RFEF como para las terrotoriales. Alfredo Olivares, director de competiciones de la RFEF, confirmó que el reglamento no le permite cambiar el formato de la competición, como así se ha hecho, y con la poca o nula cobertura jurídica que ha proporcionado el CSD con su resolución administrativa, se abre un panorama en el que las reclamaciones pueden llover. De hecho, el San Fernando ya ha señalado que "la entidad recurrirá la resolución arriba indicada una vez le sea notificada, utilizando cuantas acciones extrajudiciales o judiciales considere oportunas, defendiendo el respeto a sus derechos como Club".





Salvador Illa: "No hay una decisión tomada"

El ministro de Sanidad dijo este domingo durante su comparecencia de prensa que "no hay una decisión tomada" sobre la disputa de los 'play off' que tiene previstos la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para resolver la competición de Segunda y Segunda división B. Illa, en la rueda de prensa para analizar la situación creada por la crisis del coronavirus, consideró "probable" que se puedan disputar en las fechas contempladas por la RFEF, aunque insistió en la prudencia.

La RFEF planificó unas eliminatorias para la fase de ascenso a Segunda y de promoción a Segunda B en los meses de julio y agosto, a expensas de la decisión que adopte el Ministerio de Sanidad. "No hay ninguna decisión tomada. Es probable que en esas fechas se puedan celebrar. Pero vamos a ser muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, cómo va esta transición a la normalidad", dijo el ministro en la rueda de prensa.

Illa espera que dentro de tres o cuatro semanas los planes de la RFEF se puedan cumplir. "En esas fechas debería ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos no vamos a dar fechas ni fijas ni a dar nada posible", apuntó.

El gran problema para la disputa de los 'play off' exprés planteados por la federación radican en el estricto cumplimiento de los protocolos de Sanidad para clubes no profesionales. Hay que recordar que, para extremar la seguridad, se han cambiado los habituales formatos de 'play off' y los partidos serán entre equipos del mismo grupo.





La alternativa del Jerez Industrial

Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, encabezó hace varias semanas, en su deseo de buscar una solución para el galimatías del fútbol modesto por la crisis del coronavirus, una propuesta para modificar la actual División de Honor, volviendo a la extinta Primera Andaluza formada por cuatro grupos (dos occidentales y dos orientales). En los últimos días se han intensificado los contactos para recabar apoyos y presentarla a la RFAF para su juicio. Los promotores inciden en que no se trata de una medida de presión, sino una propuesta en este delicado momento.