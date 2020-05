Amo, sin noticias del Sevilla, atento a los cantos de sirena

La temporada en Segunda B ha finalizado, salvo para aquellos conjuntos inmersos en los 'play off' exprés propuestos por la RFEF. Por lo tanto, el Sevilla Atlético ya se encuentra de vacaciones, excepto aquellos jugadores de los que ha tirado Julen Lopetegui para los entrenamientos del primer equipo: Alfonso, Mena, Genaro, Lara y Juanlu, a los que se ha sumado el prometedor juvenil Pablo Pérez.

Entre ellos no se encuentra José María Amo, uno de los capitanes del primer filial nervionense y uno de los seis jugadores del SAT pendiente de su futuro. El central de Las Pajanosas cumple contrato y no tiene noticias del club, ni él ni ningún otro futbolista, ya que pese a que la temporada oficial ha finalizado, el Sevilla no va a mover nada hasta que no haya fechas de comienzos de ligas. Desde la entidad entienden que hay tiempo, por lo que no piensa precipitarse con las planificaciones.

Amo, una de las grandes promesas de la Carretera de Utrera, llegando a decir Pablo Blanco (coordinador de cantera) en 2015 que era el canterano más cualificado, acabó la pasada temporada a un nivel muy alto y renovó una campaña más. Suma catorce partidos y 1.119', aunque en las últimas ocho jornadas contabiliza sólo 90'.

Pese a ello, a sus 22 años, cuenta con un gran cartel y, aunque su continuidad en el Sevilla se antoja complicada, cuenta con el interés de equipos de Primera de campeonatos extranjeros y algunos clubes de Segunda de España, siempre pendientes de la prolífica cantera sevllista. Hay que recordar que Amo ha sido internacionesl sub 16, sub 17, sub 18, sub 19 y sub 21.

El canterano siempre ha ido quemando etapas, siendo ya en su primer año juvenil jugador del Sevilla DH. Debutó con 17 años en el Sevilla Atlético en Segunda B y con 18 en Segunda, en la 16/17. Defensa central de 181 cm, destaca por su personalidad, jerarquía, contundencia y buen juego aéreo, no exento de un buen desplazamiento de balón.