Ruano (Betis Deportivo): "Espero que se cumplan las máximas garantías sanitarias"

Manel Ruano prepara desde la distancia, vía telemática, el ascenso a Segunda B del Betis Deportivo. Al entrenador del filial bético le costaba creer que se volviese a jugar, como declaró a ESTADIO hace varias semanas, pero la decisión de la RFEF es que se disputen los 'play off' exprés, siempre que Sanidad lo permita.

"Eso es lo que parece (en referencia a los 'play off' exprés). A expensas de Sanidad, que no sabemos lo que puede decir, estamos con la incógnita y alargando el tema. No es bueno esta incertdiumbre, pero es lo que nos toca. Esta liga está desvirtuada pase lo que pase. El 'play off' va a ser a un partido único; pueden pasar muchas cosas y despues de cuatro o cinco meses sin competir, más, pero es lo que la RFEF quiere", manifestó a Radio Betis.

El preparador catalán está con la mosca detrás de la oreja respecto a los protocolos de salud que pueden imperar en el fútbol no profesional. "Espero que se cumplan las máximas garantías sanitarias, es lo primero por lo que deben velar. Estoy encantado de jugar si es así. Quería haber acabado en el campo, pero como esto no va a poder ser, estamos a expensas de Sanidad", declaró, añadiendo que: "Hay una cosa que va por delante, que es Sanidad. Habría que mirar todo y que el riesgo sea mínimo. Es como si un restaurante de cinco estrellas cumple las normas y un chiringuito de playa, no. Las normas tienen que ser las mismas. Laliga es una empresa y ha marcado unos protocolos estrictos: test, posibiliades de hacer concentraciones... En Tercera no hay que correr riesgos. Si se rebajan las condiciones de sanidad, no puede ser válido. Espero que si jugamos, juguemos con las mismas opciones de contagiarnos que cualquier jugador de Primera. Es mi manera de verlo".

Ruano entiende que enn este caso no debe haber diferencias de categorías: "En Primera, todos los equipos tienen las mismas ventajas, todos empiezan a entrenar en la misma epoca. Me gustaría que se diera, no hablo de mí, ni del rival. Hablo en general, tenemos que tener las mismas normas. Veo el control de Laliga, me he leído todo lo que hay. El CSD exige un especialista COVID-19 en todos los campos. En Tercera se tiene que dar, alguien externo que controle porque si no, hay que creer en la bondad de las personas. No es por desconfiar, pero estoy saliendo a correr por las tardes y veo lo que hay".

En plena desescalada, el catalán no entendería que no se fuera exigente desde un punto de vista sanitario con el final de liga en Segunda B y Tercera. "Desde un punto de vista de salud, vuelvo a repetir, lo primero es Sanidad. Me costaría entender que rebajaran los protocolos para hacerlo viable. Somos, creo, la única liga en Europa que juegan 'play off' en estas categorías. La gente le ha perdido el miedo a esta enfermedad. Al que no le ha tocado de cerca lo ve como si nos tuvieran encerrados, pero hay mucha gente fallecida. Espero jugar en unas condiciones que garanticen la seguridad", reclamó Ruano.

Las dudad del entrenador del Betis Deportivo provienen de las recomendaciones enviadas por la RFEF en un dossier para la prevención de la salud en la vuelta al fútbol. "Hacer test de COVID-19 (PCR) a todos los jugadores

preferiblemente, seguido de test rápido a los siete días, para asegurar que no hay ningún jugador contagiado e identificar a posibles asintomáticos", señala, es decir, no obliga a que todos los jugadores los pasen, como en LaLiga.

Ruano teme que en Segunda B y Tercera no se afronte con las mismas garantías sanitarias la vuelta al fútbol; de hecho, en las últimas horas circula un vídeo de los futbolistas del Ibiza tomándose la temperatura con un termómetro que ellos mismos limpian, sin guantes, y con una camiseta.

Las dudas del míster bético, aclara, son referentes a los 'play off', mostrando su confianza cuando le toque trabajar en la ciudad deportiva: "Tenemos la fortuna de que somos el Betis. No tengo ninguna duda de que cuando volvamos vamos a tener las máximas garantías a nivel de entrenamiento que Primera. Contamos con muchas ventajas: cuerpo médico, nutricionista, luego tenemos el preparador fisico que los ha mantenido en las mejores condiciones...".

Cuestiones sanitarias aparte, Ruano también mostró su desacuerdo por la decisión adoptada por la RFEF. "No es una finalización normal de temporada. Es verdad que la RFEF tenía un problema, pero en Segunda B se ha respetado el formato, pero en Tercera no. Nos podrían haber cruzado con otro grupo. No es justo. De esta manera, sólo va a subir uno de este grupo, cuando los cuatro tenemos condiciones para ascender. En Segunda B, no. El premio en Tercera es muy poco. El Barcelona B tiene que recorrerse media España para ir a Murcia (Yeclano), por ejemplo", expuso.

Por último, valoró la temporada del Betis Deportivo, hasta la fecha. "No creo que hayamos ido de menos a más. Estábamos líderes porque antes hicimos muchos puntos. El X es de los grupos más competidos, todos estábamos ahí. El equipo tenía un déficit con la subida de Edgar y la marcha de Ismael. Era difícil mantener el nivel competitivo y quedar campeones. Es verdad que hemos perdido partidos, aunque tres se dieron seguidos. Hicimos un esfuerzo para que esas bajas no se notaran y ha ayudado a alcanzar el liderato. Es una temporada en la que la cantera ha hecho lo que tiene que hacer, bien para jugar o ponerlos en la elite (Ismael al Alavés). Lo que queda es un 'play off', a un partido. Si los jugamos, vamos a ascender, pero esto es fútbol, noventa minutos, sin saber el campo, la fecha... será una lotería. A un partido puede pasar cualquier cosa".