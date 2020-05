El Recre piensa en José Juan Romero

José Juan Romero y su AD Ceuta se han quedado a las puertas de disputar el 'play off' exprés de ascenso a Segunda división B. La finalización anticipada de las competiciones provocada por la pandemia de la Covid-19 ha perjudicado el equipo caballa, que estaba a un punto del cuarto puesto, el Utrera, que jugará ante el Betis Deportivo el primer partido de ese 'play off' exprés diseñado por la RFEF para dilucidar los ascensos a la Categoría de Bronce.

De esta forma, la AD Ceuta tendrá que esperar a la próxima temporada para intentar alcanzar el sueño del ascenso a Segunda división B, aunque puede que sea sin el técnico gerenense. Y es que, según informan tierras onubenses, José Juan Romero está en el punto de mira del Recreativo de Huelva.

La dirección deportiva del Decano ha contactado con el extécnico del Betis Deportivo y Gerena para conocer su predisposición a cambiar de aires y la primera toma de contacto ha sido buena. "Sonar para tan gran club es motivo de orgullo. Es un club especial para nuestra familia porque mi hermano Quique jugó allí", ha asegurado el técnico en declaraciones a Huelva24.

El preparador gerenense ha admitido que se siente "capacitado para todo" pero no quiso ir más allá pues tiene contrato en vigor con la AD Ceuta: "No puedo ni debo valorar algo que no me corresponde. Sería faltar a mi club y al Recre". De esta forma, José Juan Romero se une a la lista de candidatos para dirigir al Recreativo de Huelva que prepara un proyecto para el ascenso a Segunda división.