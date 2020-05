La fe en el 'play off' de Primera Andaluza

Concluidas oficialmente las temporadas regulares de todas las categorías, al fútbol modesto andaluz aún le quedan varios resquicios para volver a disfrutar de la pasión y la emoción del balompié antes de que concluya definitivamente la campaña actual: los 'play off' de Segunda división B, Tercera o, entre otros, de Primera Andaluza. Con respecto a la máxima categoría provincial de Sevilla, la Real Federación Andaluza de Fútbol ha seguido la línea de la decisión de la Española; es decir, el organismo presidido por Pablo Lozano va a intentar que el ascenso a División de Honor se dirima de la forma en la que se encuentra establecida en las bases de la competición. En relación con la medida adoptada por la Andaluza, conviene recordar que la disputa o no del 'play off' dependerá del visto bueno de Sanidad y, evidentemente, de la evolución de la pandemia.

A finales de junio, a puerta cerrada, en sede neutral y con las cámaras de RFAFtv, los cuatro primeros clasificados de Primera Andaluza a la conclusión de la jornada 26 -cuando se paralizó la competición- se jugarían el único ascenso a División de Honor. Rociera, Lora, Camas y Morón son los conjuntos llamados a pelear por la codiciada promoción.

No cabe duda de que lo más justo es que el ascenso se decida mediante el formato que, con gran éxito, se estrenó la temporada anterior; no obstante, hay muchas incertidumbres en torno a su viabilidad. En principio, los jugadores y los cuerpos técnicos pasarían dos test: uno antes de reiniciar los entrenamientos y otro antes de la disputa del 'play off'.

La RFAF se ha comprometido con los clubes participantes a sufragar el coste de las mencionadas pruebas, al tiempo que también desinfectaría las instalaciones donde se disputarían los encuentros y aseguraría la presencia de un médico durante los partidos. Es evidente que estas medidas no garantizarían plenamente la salud y la seguridad de los integrantes de los equipos, así como que los clubes no tienen capacidad ni para realizar test de manera más periódica ni para aplicar medidas sanitarias más restrictivas en los entrenamientos, que, según la última actualización del BOE, podrán regresar de forma individual a partir de hoy. Por lo tanto, se plantea la duda de si el riesgo que tendrían que correr los equipos es asumible.

Al respecto, ESTADIO ha querido pulsar la opinión de los técnicos de los conjuntos implicados: Juan Olea, de la Rociera; Chico, del Lora, Juan Carlos Menudo, del Camas; y José Antonio Lara, del Morón.

José Antonio Lara (Morón)

"El 'play off' lo veo viable porque la situación en Andalucía y, más en concreto, en Sevilla está controlada. Queremos jugar, ya que esa sería la mejor noticia después de todo lo que hemos pasado. No podemos estar confinados toda la vida, hay que sacar poco a poco la cabeza. Todos tenemos que poner de nuestra parte", manifiesta José Antonio Lara, técnico del Morón.

Eso sí, es consciente de que el regreso al césped conllevaría cierto riesgo: "Tendríamos que adaptarnos a las medidas de seguridad. Es cierto que es imposible que un club de estas categorías pueda sufragar un número de test elevados. Tampoco tenemos un médico con el que podamos controlar ese tema. Es decir, es imposible garantizar la salud de los jugadores durante un mes, no tenemos los medios. En ese caso, estaríamos más expuestos. La RFAF creo que no va a poder aplicar ese control. Correríamos un riesgo que no lo van a tener en otras categorías; nos pueden más las ganas y el deseo de volver a la normalidad". Un deseo que también muestran sus jugadores. "Ellos están locos por regresar a los entrenamientos y tocar un balón. Sabemos que es grave, pero hay que intentar volver a la normalidad", reitera.



Juan Carlos Menudo (Camas)

Juan Carlos Menudo, técnico del Camas, alaba la decisión de la RFAF. "La medida es la más justa dentro de las posibilidades que había. Si se permite jugar el 'play off', significaría terminar con las normas que se empezó la liga. Por eso es lo más justo", considera el entrenador albiazul, quien se muestra optimista: "Creo que en el mes de junio va a haber mucha más apertura y se podrá disputar el 'play off'. Físicamente los jugadores no van a estar al 100 %, pero con dos semanas de entrenamientos, bastaría. Estarían perfectamente preparados para jugar dos partidos".

El míster hace referencia al posible protocolo a aplicar. "Al virus hay que tenerle respeto pero no miedo. Hay que normalizar la situación. El riesgo va a existir, pero tenemos que convivir con él y poner todas las medidas para garantizar la seguridad. En dos semanas va a haber una reunión sobre las medidas que se van a aplicar en la vuelta a los entrenamientos", asegura el blanquiazul, que agrega: "El Ayuntamiento va a desinfectar las instalaciones ahora y cuando volvamos a entrenar. Hay que aprender a convivir con nuevas medidas; por ejemplo, individualizar trabajos al máximo o que los materiales sean individuales".



Chico (Lora)

El entrenador del Lora, segundo clasificado, refleja la ilusión y las ganas de su equipo. "La medida de la RFAF es acertada, la más lógica. Nos da la posibilidad de poder pelear lo que hemos conseguido en el campo. Deseosos de poder disputarla", afirma Chico, quien considera que el riesgo que correrían es asumible: "El riesgo cero no existe, eso tenemos que tenerlo claro. Desde mi punto de vista, no nos vamos a exponer más que en bares, empresas€ Los futbolistas hacen vida normal y tienen más riesgo de exponerse en su vida normal que entrenando con nosotros. Es un riesgo que aceptamos, entendemos que hay que normalizarlo porque hay que convivir con el virus. Si todo abre, podemos volver. Hay que tener voluntad. Eso sí, intentaremos aplicar las máximas medidas de seguridad para no contagiarnos en los entrenamientos".

Al respecto, el míster loreño y su cuerpo técnico han elaborado un plan para el regreso al trabajo: "En primer lugar, cada jugador va a entrenar a nivel físico en sus casas y, ya a finales de mes, empezaríamos a trabajar de forma individual en el césped para, poco a poco, ir aumentando los grupos. El Ayuntamiento nos va a echar una mano en la desinfección de las instalaciones".

Juan Olea (Rociera)

La Rociera ha sido el gran dominador de la Primera Andaluza sevillana. Con un discurso claro, el técnico del líder no ve viable la disputa del 'play off'. "Creo que es un poco arriesgado, pero si ellos (la RFAF) están seguros de que se puede cumplir el protocolo, son conscientes de que se puede jugar y se van a hacer responsables de lo que pueda pasar, pues habrá que hacerlo", afirma Juan Olea, que añade: "Realmente creo que es imposible. Me extraña que el presidente vaya a poner al equipo en el campo; no nos vamos a arriesgar. Imagínate que te contagias y te metes en tu casa con tus niños o tus padres. Nos hacen dos test y el último sería antes del partido final. ¿Y cuándo terminen los 'play off'? No te hacen más test y podrías estar contagiado. Esto es una locura. No sé cómo van a reaccionar los jugadores cuando nos digan que hay que volver al trabajo".

Un regreso a los entrenamientos para el que, según el míster nazareno, su club no estaría preparado: "¿Cómo entrenamos de manera individual? Nosotros no tenemos las condiciones que ellos piden. Es posible que el Ayuntamiento de Dos Hermanas no nos abra las instalaciones aun estando en la fase 2; de hecho, la información que tengo es que no se va a abrir ninguna instalación deportiva al menos hasta dentro un mes. Además, ¿quién va a desinfectar los campos? Es inviable". Para finalizar, Olea lanza un mensaje: "Que no piense nadie que no queremos jugar por ascender; si no lo hacemos este año, ascenderemos el siguiente o el otro por la forma en la que estamos trabajando".