Dianas que valen para ascender

Con la derecha. Con la izquierda. Con la cabeza. Rematando un centro lateral. De falta. Desde los once metros. En un mano a mano. Con fortuna. Para adelantar a su equipo. Para ganar. Para remontar. Para dominar el campeonato durante casi toda la temporada. Para aupar a su conjunto a la zona noble de la tabla. Para ascender a Primera Andaluza. Son los goles de los 'Pichichis' de Segunda Andaluza: Jorge Guerra, del Ibarburu (líder del Grupo I), e Israel Poza, del Demo (segundo del Grupo II). "El equipo ha cumplido bien y yo he tenido suerte: me han respetado las lesiones y me ha entrado la pelota", afirma el 'killer' del cuadro nazareno. Por su parte, el mediapunta del conjunto de San Jerónimo resalta la confianza que han tenido en él sus compañeros: "El equipo me ha apoyado muchísimo, me han buscado. Además, he lanzado los penaltis. Hay confianza en mí. Gracias a ellos he metido tantos goles".

Después de lograr el ascenso el curso anterior, Jorge Guerra (Dos Hermanas, 09/08/1994) ha mantenido el ritmo de dianas que tenía en Tercera Andaluza, donde logró perforar las redes rivales en 29 ocasiones. Esta campaña, el delantero blaugrana ha anotado 22 tantos en 23 partidos. "Mis compañeros me dicen en broma: 'Siempre te cae el balón'. Hay que tener esa intuición. Es un don. Intento estar en el sitio adecuado", considera el ariete del Ibarburu, que recuerda con especial cariño dos goles: "El que metí de falta al Atlético Sanlúcar en casa. Fue bastante emotivo porque llevábamos una racha negativa y ese día íbamos perdiendo y, ya en el tramo final, remontamos. También fue importante el tanto contra el Cazalla de la Sierra, tercer clasificado en aquel momento que venía a nuestra casa y había que ganar para coger distancia". Cuestionado por su perfil, Jorge Guerra se considera un "delantero versátil, con velocidad y que se asocia bien. Me gusta venir a recibir y hacer desmarques de ruptura. Uno de mis fuertes es el mano a mano".

Confirmado el segundo ascenso consecutivo del Ibarburu, el nazareno, que reconoce que tenía cierta incertidumbre, por fin ha podido celebrar el éxito: "Es justo, hemos estado prácticamente toda la temporada primeros".

De mediocentro a 'Pichichi'

A sus 34 años, Israel Poza (Huelva, 01/08/1985) ha logrado su mejor cifra goleadora en la temporada de su regreso al Demo: 18 dianas (8 de penalti) en 24 duelos. "Estoy sorprendido porque a mí realmente lo que me gusta es dar asistencias. Que me haya entrado la pelota es fantástico, pero no es lo normal", asegura el jugador rojillo, cuya cima hasta esta campaña estaba en once goles, los que logró hace tres cursos, cuando el club de San Jerónimo ascendió a Primera Andaluza. Su espectacular registro se debe, especialmente, a un cambio de posición que se ha ido fraguando en las últimas temporadas. De origen centrocampista, Israel Poza ha ido acercándose poco a poco al ariete. "Con Pedro Díaz siempre he jugado tanto de mediapunta como de centrocampista. Rotaba con Fran Herrera (actual jugador del Mairena), pero mi posición es centrocampista", comenta el ex del Lora, que esta campaña definitivamente se ha asentado con éxito en el carril del '10': "Este año, quizá correr para atrás era más complicado. El míster me ha descargado de labores defensivas. Me ha liberado con los dos compañeros que he tenido por detrás".

Su incidencia en el ataque del Demo ha sido total. Además de anotar 18 dianas, ha dado 19 asistencias; es decir, ha participado en 37 de los 58 goles del equipo de San Jerónimo. Su participación ha sido fundamental para el regreso del Demo, solo un curso después, a la máxima categoría sevillana. "Ya que conseguimos llegar a la segunda posición, nuestro ascenso ha sido merecido", finaliza.