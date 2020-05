El Córdoba se fija en el lateral del Utrera Núñez

La temporada no ha finalizado en el fútbol español, siempre que el coronavirus lo permita. Ni en la élite ni en el balompié no profesional, que aguarda el definitivo visto bueno de Sanidad para la disputa de los 'play off' exprés de ascenso a Segunda y Segunda división B.

En el segundo grupo se encuentra el Utrera. Cuarto del Grupo X, se prepara para asaltar la Categoría de Bronce, con un primer enfrentamiento, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, frente al Betis Deportivo, un premio justo tras una temporada en la que ha ido de menos a más, al igual que uno de sus protagonistas: Núñez.

El jugador, criado en la cantera del Sevilla, abandonó la Carretera de Utrera la pasada temporada, recalando en el Utrera después de intentar dar el salto a otro filial, objetivo que vuelve a tener en su mano.

Al respecto, según ha podido conocer este diario, el lateral derecho ha sido seguido, y lo tiene en su agenda, por el Córdoba. Desde la llegada al club califal de figuras sevillanas en la dirección deportiva, como el exbético Juanito, se ha puesto los ojos en el mercado sevillano para reforzar a su filial. Así, ya llegaron en el pasado mercado invernal exbéticos como Iván Navarro o el meta Fernando.

Ahora, se ha fijado en Núñez, que si bien comenzó la temporada irregular, peligrando, incluso, su titularidad con la llegada de Manu Martínez, subió el nivel, sumando 27 partidos (26 como titular) y un gol.





Experiencia y proyección

A sus 22 años, Núñez aúna calidad, experiencia y proyección, lo que le convierte en un objetivo perfecto para un conjunto filial. La idea del Córdoba es que refuerce el cuadro nodriza blanquiverde, aunque con opciones de trabajar en el primer equipo.