Sintonía entre el Coria y Cachola

En circunstancias normales, las entendidas antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus, el mercado futbolístico estaría calentando motores, pero la COVID-19 ha dibujado un nuevo calendario. Así, si mientras en la élite la temporada aún no ha finalizado, restando once jornadas, la temporada regular, al menos, sí ha acabado en el fútbol no profesional, a expensas de la disputa, si las autoridades sanitarias así lo estiman, de los 'play off' exprés. Por ello, el resto de los clubes han comenzado a trazar sus primeros esbozos de la 20/21.

En el balompié hispalense uno de ellos es el Coria. Todavía no ha oficializado nada, como así ha sido en la Lebrijana o el Antoniano, pero el club ribereño sí ha avanzado en la renovación de su míster: Juan Antonio Márquez 'Cachola'. Su continuidad se daba por hecha. No en vano, el pileño ha dejado a la escuadra coriana en la décima plaza, en una temporada de renovación, con varias e importantes lesiones en momentos puntuales, pero que puede calificarse de positiva.

Sin embargo, el club dilató su reunión con Cachola y tuvo algún que otro contacto con otros técnicos, lo que hizo que se enfriara la relación. Sin embargo, en una reunión mantenida el pasado fin de semana, se acercaron posturas, como señala el periodista @RafCala.

De hecho, a día de hoy, no se puede hablar de acuerdo, pero sí de que la sintonía ha vuelto entre Coria y Cachola. Ambas partes esperan que en breve quede resuelta una renovación que supondría el punto de partida del nuevo proyecto.

Antonio Mayo seguirá al frente

El Coria no sólo apuesta por la continuidad en su primer equipo, ya que Antonio Mayo también renovará al frente del segundo, conjunto que milita en la Liga Nacional Juvenil, categoría que ha salvado gracias a la decisión de la RFEF de dar por finalizadas las temporadas sin descensos.

El balance de Mayo no ha sido positivo, con una victoria y cuatro derrotas en los cinco encuentros que ha dirigido (relevó a Nacho Castillo), aunque se confía plenamente en el ribereño, que podrá comenzar así su primer proyecto al frente del Juvenil A coriano.