El Lora, el primero en volver al trabajo; Chico, renovado

El fútbol modesto sevillano todavía tiene un par de compromisos pendientes para el final de esta temporada: el 'play off' exprés de Tercera y la promoción de Primera Andaluza. Siempre que Sanidad dé el visto bueno, el fin de semana del 18 y 19 de julio en Marbella, Betis Deportivo y Utrera se enfrentarían en la primera semifinal camino de Segunda B; mientras que Rociera, Lora, Camas y Morón deberían pelear por el ascenso a División de Honor, en una fecha y sede aún por determinar.

Al margen del filial verdiblanco, que, dentro de una estructura profesional, vuelve al trabajo mañana tras superar los exámenes médicos, ningún equipo ha comenzado todavía a preparar las eliminatorias sobre el césped. El primero en hacerlo será el Lora, que regresará a los entrenamientos el martes una vez que el Ayuntamiento ha desinfectado las instalaciones del Nuestra Señora de Setefilla. El conjunto adiestrado por Chico comenzará a trabajar en dos grupos de entre 12 y 14 jugadores que, a su vez, estará dividido en parejas. Cada dúo entrenará en una estación a través de un circuito que ha ideado el cuerpo técnico blanquirrojo.

Además de desinfectar las instalaciones, el Consistorio también ha facilitado al club geles hidroalcohólicos para limpiar los distintos materiales. Los jugadores, que, en principio, no pasarán los test hasta tres semanas antes de que se dispute el 'play off', utilizarán su propia ropa y, por el momento, no podrán hacer uso de los vestuarios. Siguiendo las indicaciones de Sanidad, la idea del club es incrementar tanto el grupo de futbolistas como la carga de trabajo por semanas.

Los juveniles Juanma (portero), Diego, Llamas, Fore y Borja, así como los cadetes Raúl y Nacho Ledro completarán los entrenamientos.

Chico, renovado

El técnico del Lora regresará a los entrenamientos con una buena noticia bajo el brazo: el míster y el club blanquirrojo han alcanzado un acuerdo para su renovación. Chico, que arribó hace justo un año procedente del Villaverde, será el entrenador loreño para la temporada 20/21. De esta forma, la entidad reconoce su gran trabajo, pues, tras un curso 18/19 irregular por parte del equipo del Setefilla, Chico ha logrado colocar al Lora en los puestos altos de la tabla de Primera Andaluza.