Cachola (Coria), sobre su renovación, su estilo y el proyecto para la 20/21

Tras anunciar el lunes la renovación de su contrato, Juan Antonio Márquez 'Cachola' mostraba la ilusión con la que afronta una temporada venidera en la que espera continuar el trabajo iniciado en la presente y que la COVID-19 impidió concluir.

"Una temporada más al frente de un gran club, en el que queríamos estar y con el que nos sentimos profundamente identificados. Estamos muy contentos por seguir y así poder continuar lo que empezamos hace ahora un año, poniendo nuestro granito de arena para que el Coria C.F. siga con rumbo firme hacia grandes logros, que sin duda, más pronto que tarde, llegarán y todos los celebraremos", aseguraba el ex del Gerena a los medios del club, en donde dejaba plasmado su idea continuista de cara a la temporada 20/21: "Las señas creo que están claras, de ahí que sigamos en Coria, la apuesta es seguir intentando hacer un juego vistoso, valiente y atrevido, con el que poder llegar y hacer disfrutar a nuestra afición, que ésta se sienta orgullosa de su equipo no sólo por el cuanto si no por el cómo", señaló.

El entrenador del cuadro ribereño sólo promete que van "a darlo todo" por el equipo del Guadalquivir. "Trabajaremos y nos esforzaremos al máximo para devolver la confianza y el cariño recibido. Tenemos una gran responsabilidad, hablamos del Coria y eso son palabras mayores, pero nos dejaremos el alma para que nuestra gente apoye a su equipo, se vea identificada con él y se sienta orgullosa. No puedo prometer resultados, pero sí prometo que trabajaremos duro y sin descanso para conseguirlos", afirmó.