Mel insiste en llevarse a Las Palmas al canterano del Betis Robert

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, ha intentado retener en el club amarillo a dos jugadores con pasado y presente verdiblanco. Por un lado, Rubén Castro ejercició la opción unilateral para rescindir y está libre, buscando nuevo equipo. Por otro, el cedido Juanjo Narváez debe volver al Betis y en la isla son pesimistas acerca de las posibilidades de prolongar el préstamo del atacante colombiano; de ahí que le busquen un sustituto que podría llegar también desde el Benito Villamarín, pues en las últimas horas están insistiendo mucho en hacerse con los servicios del canterano Roberto González Bayón.

Tanto Robert (19 años) como su compañero Raúl García de Haro (19) son dos de los estandartes del fenomenal Betis Deportivo de Manel Ruano, resolviendo el extremeño la semifinal con el Utrera y el accitano, la final ante el Ciudad de Lucena, con un 'hat-trick' que confirmó la remontada. Ahora, como en campañas anteriores, la idea inicial del club es que vuelvan a hacer la pretemporada con el primer equipo, cuyas mieles ya probaron coyunturalmente.

No obstante, han sido piezas clave durante toda la temporada y también en el 'play off' exprés que se sacó de la manga la RFEF para dilucidar los ascensos a Segunda B, lo que ha hecho que ambos coleccionen pretendientes en Segunda división por si, finalmente, no convencieran a Manuel Pellegrini y el club les facilitara una cesión; si bien todo hace indicar que, por su edad, permanecerán en la Categoría de Bronce con el filial a la espera de dar el salto en cualquier momento que se les necesite.

La llegada a la dirección general deportiva verdiblanca de todo un amante de la cantera como Antonio Cordón, sin duda, supone un espaldarazo a sus posibilidades y les hace reunir más confianza. Esa al menos, es la idea. Habrá que ver también hasta qué punto están dispuestos a insistir en ellos, desde Las Palmas y desde otros muchos lugares de la geografía nacional.

La semana pasada trascendió que Mirandés y la propia UD Las Palmas andan detrás del extremo, aunque, según ha podido saber ESTADIO, al menos hasta hace unas horas el cuadro canario no había hecho movimientos al respecto con el Betis o sus agentes, que sí conocen que gusta a Pepe Mel y sus colaboradores. Cuatro escuadras de Plata habrían contactado ya con el entorno de Robert para que defienda sus colores en la 20/21, un interés aplazado a priori hasta ver cómo transcurre la pretemporada con Pellegrini.

Por su parte, el artillero, que ha cerrado el curso 'interruptus' con 20 dianas en su haber, cuenta también con media docena de llamadas de clubes, casi todos de Segunda, para obtener una cesión, pero la respuesta de Raúl García es la misma que la de su compañero: no quieren renunciar a su sueño en verdiblanco tan pronto, sino seguir llamando a la puerta del primer equipo, aporreándola en sus casos, a ver si les abren definitivamente.