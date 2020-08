El cotizado Paul se aferra a su esperada oportunidad en el Betis

La presencia de Manuel Pellegrini en el banquillo del Real Betis se ha convertido en un poderoso factor de ilusión y motivación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El chileno es un reconocido amante de la cantera, apartado que ha cuidado en todos los clubes por los que ha pasado, donde ha destacado siempre por su valentía a la hora de apostar por los jóvenes valores formados en la casa y también por tener buen ojo para fichar a prometedoras perlas aún desconocidas en las grandes ligas.

En este sentido, hasta ocho integrantes del exitoso Betis Deportivo (nueve contando con Edgar), recién ascendido a Segunda B tras golear en el 'play off' al Utrera y al Ciudad de Lucena, se encuentran en el Marbella Football Center haciendo la pretemporada con el primer equipo y buscando llamar la atención de Pellegrini para intentar tener un sitio en LaLiga.

Carlos Marín, Dani Rebollo, Fran Delgado, Geovanni Barba, José Manuel Calderón, Paul Ankoukou, Roberto González y Raúl García de Haro posaban este mismo viernes para los medios del club. Algunos de ellos ya habían sido habituales en los entrenamientos del primer equipo con Setién y con Rubi. Especialmente relevante será lo que suceda en verano con los dos últimos, pendientes de la opinión del chileno para atender o no las ofertas que manejan.

No obstante, uno de los más motivados -si no el que más- de este pujante grupo de jóvenes es Paul. En primer lugar, porque fue el último en entrar en una lista ya previamente cerrada por Pellegrini para estas sesiones preparatorias estivales y, además, porque la cantada salida de Javi García (no viajó a tierras malagueñas para que negocie su futuro) y las ofertas que maneja William Carvalho para cambiar de aires le ayudan a albergar opciones de promocionar y luchar por un puesto en la zona ancha del equipo verdiblanco.

Paul, que ha firmado una gran temporada con el filial, confía mucho en sus posibilidades y, a tenor del contundente resultado de la #EncuestaHelvetiaED, el beticismo también le ve capacitado para dar el salto y competir por minutos con jugadores como Guido Rodríguez, Andrés Guardado o Edgar González, entre otros. Y es que, a la pregunta de '¿Darías una oportunidad a Paul en el primer equipo del Betis', un aplastante 85 por ciento ha respondido afirmativamente; frente a sólo un 15% que aboga por ser más prudentes e ir más despacio con él.



El mediocentro defensivo costamarfileño, en su segunda campaña en el club de Heliópolis y una vez superados diferentes problemas físicos y burocráticos, ha demostrando todo su potencial. Ha contabilizado 24 encuentros, sumando 1.951 minutos de juego y siendo un bastión para que el primer filial verdiblanco se alzara con el campeonato de Tercera división y, posteriormente, con el ansiado ascenso a Segunda B.

Con dos años más de contrato, el Betis lo valora y Paul busca dar un paso más. Con interés de algunos equipos de Segunda en España y en Francia, ha visto cumplido su deseo de ser uno de los elegidos para realizar la pretemporada. El salto al primer equipo es el reto que se pone a corto plazo. De hecho, Setién ya veía con muy buenos ojos al centrocampista y una lesión en la mano le privó de poder hacer la pasada pretemporada con Rubi.

No está entre los planes de Pellegrini y Antonio Cordón firmar a un medio defensivo, sí uno creativo. Guido Rodríguez tiene que dar un paso al frente y ser dueño del pivote bético, demarcación que no tiene un sustituto natural y ahí es donde Paul busca hacerse un hueco, como lo ha hecho en el Betis Deportivo, siendo pieza básica actuando de '5', de '6', de '8' e, incluso, de central.