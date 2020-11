La emoción del utillero del Tomares y el precioso detalle de Osasuna

Manuel vive emocionado desde que su Tomares se clasificó en la Copa del Rey y el sorteo le deparó un cruce con un Primera, Osasuna. A sus 70 años, lleva 40 de utillero en el club, es una institución en el equipo auriazul, y la voz le tiembla cuando habla de la eliminatoria con los rojillos. "No puedo, esto es muy grande para mí", explica como puede, enfundado en el chandall del club de su alma, cuando Juan y Medio le pregunta en Canal Sur sobre este capítulo único en la historia del Tomares.



"Esto va a ser histórico, para mí, que tengo 70 años ya, lo más grande que me ha dado el Señor", asegura con una emoción que es contagiosa, que eriza la piel y que ha calado hondo también en Osasuna. El club rojillo, en un precioso detalle, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras en su cuenta de Twitter y prometerle que le regalará una camiseta del equipo para que recuerde de forma más especial si cabe esa fecha tan señalada para él. "Nosotros estaremos encantados de conocerte, Manuel, y de obsequiarte con una camiseta dedicada por el equipo para que tengas un bonito recuerdo de ese día tan importante para ti. Es la gente humilde como tú la que hace grande nuestro deporte".



Este tuit ha tenido bastante repercusión al tratarse de un gesto muy sentido y ha sido agradecido profundamente por el U.D. Tomares, que le ha contestado de corazón: "Sois un ejemplo de club para todos aquellos equipos que soñamos con llegar a la elite algún día. Un detalle que os aseguramos le hará muchísima ilusión. Millones de gracias desde Tomares!". Sin duda, Manuel no olvidará jamás esta cita histórica. Se lo merece.





