Sevilla Atlético 1-1 El Ejido: Desconexión y escaso premio

Se resiste la primera victoria en casa para el Sevilla Atlético, que dominó e hizo lo más difícil al adelantarse por medio de Iván ante un El Ejido que le concedió pocas ocasiones. Pero en la recta final, un error franjirrojo propició el empate almeriense, que sabe a poco en el filial tras lo expuesto por uno y otro equipo.

Con la gran novedad de Javi Díaz bajo palos, el Sevilla Atlético saltó el césped del Jesús Navas dispuesto a darle continuidad ante El Ejido a su gran encuentro de la pasada jornada en El Arcángel, donde firmó su primer triunfo del curso frente a todo un Córdoba. Moviendo el balón con criterio, los pupilos de Paco Gallardo se hicieron con el control desde el pitido inicial, si bien pasaban los minutos y se echaba en falta una mayor mordiente ofensiva para intimidar a un rival cómodo en su papel, que casi no salió de su campo en todo el primer tiempo.

Con ese guion, avisó el filial en el 8' con el disparo centrado de Pedro Ortiz, que recibió de Javi Vázquez tras un buen balón en largo de Johansson, que había logrado así burlar las vigilancias defensivas del conjunto almeriense. Pero fue mediado el primer acto cuando los franjirrojos pisaron el acelerador, gozando de otra buena ocasión merced al cabezazo de Juanlu, que desbarató el meta Arco con un paradón tras un nuevo centro de Javi Vázquez, muy activo en sus incursiones por la izquierda.

Vivían los de Gallardo en campo rival, moviendo el balón con velocidad para tratar de desordenar a un adversario que dejaba pocos huecos. Y dese modo, sin la claridad necesaria para desnivelar la balanza, se alcanzaba el intermedio tras otra buena llegada sevillista, con una chilena de Nacho Quintana que se marchó alto por poco, aprovechando una acción que nació de nuevo en las botas de Javi Vázquez.

Fue el lateral zurdo alcalareño quien gozó también de la primera ocasión del filial en el segundo tiempo, pero su disparo se marchó al lateral de la red tras enganchar un servicio de Carlos Álvarez desde la banda contraria. No fue hasta el 65 cuando llegó ese primer aviso sevillista tras el paso por vestuarios, tras un arranque en el que se habían igualado las fuerzas. Incluso, los almerienses habían rozado el gol antes de esa llegada del filial, pero el ex nervionense Juanje no llegó a rematar el peligroso centro-chut que se sacó Olavide rodeado de defensas en el 53'.

Ese tímido intento ejidense de dar un paso al frente fue aprovechado por el Sevilla Atlético para contragolpear, encontrando el premio del gol en el 67', gracias a una rápida acción que culminó Iván, tras el pase de Pedro Ortiz, con un certero disparo raso y cruzado desde la frontal, demostrando su gran momento tras el doblete conseguido en Córdoba.

Había hecho lo más difícil el Sevilla Atlético, castigar a un rival rácano que se afanó en tapar espacios. Pero los jóvenes discípulos de Gallardo no supieron conservar tan preciada ventaja. Tampoco ayudaron los cambios defensivos de su técnico. El Ejido, a la desesperada, buscó colgar balones al área de un inédito Javi Díaz y en un córner, Johansson despejó hacia su propia portería y su error se convirtió en asistencia para Zubiri, que metió el pie en el segundo palo para darle a su equipo un premio excesivo a falta de diez minutos.

El mazazo dejó helado al filial y un fallo en la entrega de Eliseo concedió incluso una nueva ocasión a su rival, abortada 'in extremis' por José Ángel en el 84'. Pero aunque supieron rehacerse de esos fallos para volver a mandar, la precipitación impidió ya la posibilidad de que los franjirrojos se aliaran con la épica, aunque el partido moría con un remate fallido de Javi Vázquez a un metro del meta rival. Se resiste el primer triunfo en la ciudad deportiva y el próximo fin de semana llega el derbi.

Sevilla Atlético: Javi Díaz, Valentino, Eliseo, Kike Ríos (José Ángel 73'), Javi Vázquez, Pedro Ortiz, Johansson, Nacho Quintana (Isaac 54'), Juanlu (Adrián Peral 73'), Luismi (Carlos Álvarez 54') e Iván (Juan María 78').

El Ejido: Christian Arco, Javi Rosa, Checa, Zubir, Gianni Rodríguez (Cova 73'), Sergio Parla, Toni Arranz, Juanje (Dani Cara 85'), Olvaide, Bryan Zaragoza y Rodrigo Rivas (Sergio Pérez 73').

Goles: 1-0 (67') Iván; 1-1 (81') Zubiri.

Árbitro: Quintero González (onubense). Amonestó al sevillista Carlos Álvarez y a los visitantes Olavide, Parla y Bryan Zaragoza.