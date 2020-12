Luis Martínez, el 'inmortal' del Betis Deportivo, de cara al derbi: "Seguro que honramos el estadio como se merece".

Betis Deportivo y Sevilla Atlético se ven las caras este domingo en el Benito Villamarín (12:00 h) en un esperado derbi de filiales. Se volverán a ver las caras, ya que no lo hacen desde la jornada 35 de la 15/16, en un Betis B-Sevilla Atlético saldado con un 2-2 (24 de abril de 2016).

Y entre los protagonistas, uno atípico, alejado del prototipo de canterano cainita: Luis Martínez. El de Arnedo es un pilar del Betis Deportivo, al que llegó el mercado invernal de la pasada temporada con 26 años. Se hizo fijo para Manel Ruano, hasta el punto de que lo ha jugado casi todo en esta nueva etapa, de la que asegura sentirse muy feliz, como declara, entre otras cuestiones, en esta entrevista realizada a ESTADIO.

- No es canterano, ¿pero se ha empapado ya de beticismo de cara al derbi?

- Sí, me empapé de beticimos desde el día uno que entré aquí. La verdad es que llevó aquí diez meses, y pueden ser de los momentos más felices pertenecer a este club y a esta disciplina. Me he empapado de lo que es vivir un derbi. Tenemos un partido importantísimo para la clasificación, sabemos lo que requiere un derbi. Lo vamos a vivir en el mejor escenario posible y vamos a dejar hasta la última gota de sudor para llevarnos los tres puntos.

- A falta de mayor acierto ofensivo (cuatro goles en seis partidos), ¿cómo llega el equipo?

- A nivel de equipo estamos siendo un filial atípico en el sentido de que estamos compitiendo francamente bien. En el aspecto de los goles que estamos haciendo es una faceta que queremos mejorar, pero entendemos que son aspectos colectivos. Todos defendemos y todos atacamos. Intentaremos revertir esa situación este fin de semana, que seguro va a ser así este fin de semana.

- Destaca la solidez defensiva. Tres goles en los últimos cinco encuentros.

- En ese aspecto el equipo está compitiendo especialmente bien. Trabajando de forma sobresaliente. Entendemos que es la base de que el equipo cumpla los objetivos. A partir de ahí, si mantenemos la portería a cero, vamos a tener tres o cuatro ocasiones porque proponemos para ello y seguro que este fin de semana alguna de esas ocasiones entra a la portería rival.

- ¿Qué destaca y qué aspectos deben vigilar del Sevilla Atlético?

- Sabemos que es otro filial, como nosotros. Se compone de gente bastante joven. Intentarán venir aquí a llevarse los tres puntos. A partir de ahí, contrarrestar sus virtudes y potenciar las nuestras. Como filial, serán un equipo alegre y descarado, pero para eso está el Betis Deportivo, contrarrestar sus virtudes y potenciar las nuestras.

- El Sevilla Atlético no conoce la victoria en su campo, pero tampoco ha perdido fuera.

- Esos han sido sus resultados. A partír de ahí, cuando el árbitro pite nada va a valer. Será un borrón y cuenta nueva. A partir de ahí, competiremos lo mejor posible para poder llevárnoslo.

- Iván, su delantero en los últimos partidos, con el que se verá las caras, suma tres goles en los 180' precedentes (Córdoba y CD El Ejido). ¿Vigilancia especial?

- Está claro que es un buen futbolista, pero cualquier jugador del Sevilla Atletico está capacitado para poner las cosas difíciles. Sería equivocarnos poner una vigilancia especial en un futbolista. Confío en mi plantilla a muerte para, como decía, contrarrestar sus virtudes y exprimir las nuestras.

- Jugar en el Benito Villamarín, un plus.

- Sí, la verdad que para cualquier canterano jugar en el Villamarín es un sueño jugar, más en un derbi. Intentaremos defender el estadio y el escudo como se merece. No puede haber más motivación en cuanto al rival y el estadio. Seguro que honramos el estadio como se merece.

- Desde su fichaje, sólo se ha perdido 13' (Betis Deportivo-Conil). Sin duda, su llegada es una de las claves del ascenso y buen nivel del equipo.

- Han sido diez meses maravillosos. Gracias a Dios meta respetado la salud. He jugado todos los partidos, el míster ha confiado en mí. En medio de todo esto tuvimos el tan deseado ascenso, que fue un momento muy feliz. Y, a partir de ahí, queremos hacer un buen papel en Segunda B. Seguramente sean los diez meses más felices a nivel profesional de mi vida e intentaré seguir trabajando así para que se prolonguen.

- Con la defensa a debate en el primer equipo. ¿Sueña con poder dar el salto siguiendo el camino de Rodri? ¿Ha mantenido algún contacto con Pellegrini?

- En primer lugar, mucho respeto y admiración para todo los componentes de la primera plantilla. Van a ser capaces de revertir la situación. A partir de ahí, sí que es verdad que es una obligación para todo canterano debutar con el primer equipo. Pero al margen de mi edad, 27 años, me acuesto todas las noches con la ilusión de debutar. Trabajaré duro para si, algún día, si Dios quiere, llegue. Con Pellegrini, no he mantenido contacto más allá de un partido de entrenamiento. Como he dicho antes, mi mayor respeto por su trayectoria y títulos.

- ¿Le sorprendió, que con 26 años, un filial quisiera ficharle?

- Es verdad que el fichaje es atípico porque tengo una edad avanzada. En su día, entendí que a nivel profesional les gusté y querían esas madurez ahí en defensa. A partir de ahí, he intentado devolver la confianza que depositaron mí con trabajo e ilusión y estoy muy feliz de ello.