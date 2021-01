Betis Deportivo-El Ejido 2012: La cuenta pendiente del filial verdiblanco

El Betis Deportivo, en su regreso a Segunda B, ha firmado una buena primera vuelta. Ha finalizado sexto, en la zona media, a tres puntos de la zona noble y otros tantos de la de peligro, después de nueve partidos en los que sólo encajó una derrota. ¿Contra quién? El Ejido 2012, su rival de este domingo.

El cuadro dirigido por Manel Ruano comenzó el campeonato encajando su primer, y hasta la fecha, único revés. No fue un encuentro en el que fue inferior, como recordó Tito García Sanjuán, entrenador evidente en la previa al envite de este domingo. "Le ganamos claramente en cuanto a resultado, aunque no fue así en el juego. No hubo tantas diferencias en el partido, para aquel 3-0", señaló.

'Vendetta' aparte, el Betis Deportivo se conjura para continuar con su regularidad en la ciudad deportiva, donde no conoce la derrota (dos triunfos y tres empates), aunque hay que matizar el triunfo frente al Sevilla Atlético fue en el Benito Villamarín.

Además de la baja de Rodri, considerado por Pellegrini como jugador del primer equipo, el filial no contará para la cita con el lesionado David Carmona, Callejón es seria duda y el concurso de Simón también es una incógnita.

Por el equipo visitante, El Ejido 2021 tiene las bajas de los lesionados Tiago Portuga y Cristian Moreno, y el sancionado Toni Arranz.

Alineaciones probables:

Betis Deportivo: Dani Rebollo; Fran Delgado, Luis Martínez, Simón, Julio Alonso; Bandaogo; Baena, David Ramos, Fekir, Calderón; y Raúl García.

El Ejido 2012: Wilfred; Cova, Zubiri, Checa, Javi Rosa; Parla, Lucas Ferrar; Juanpe, Toni Dovale, Sergio Pérez; Etxaniz.

Árbitro: García Arriola (Vasco).

Estadio: Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Hora: 18:30 h.

TV: Footters / BetisTV.