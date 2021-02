Calzado, el jefe de la cantera del Betis, analiza los fichajes del filial, objetivo, elogios a Ruano...

Miguel Calzado descansa esta semana después de un mes intenso, frenético tras un mercado invernal en el que el filial ha estado muy activo. El director de la cantera del Betis repasó en 'Todo al verde' de Betis TV la actualidad del Betis Deportivo y analizó los fichajes llegados, entre otras cuestiones de actualidad de los escalafones inferiores verdiblancos.





Segundo puesto en la Liga



"Sabíamos que teníamos un buen grupo. Las sensaciones eran buenas desde la pretemporada. Tampoco lo pensamos. Vamos al día a día, pero confiando en las posibilidades que tenemos de ganarle a cualquier rival"





Unión del vestuario



"Estamos hablando de chavales nobles, unidos, con ganas de demostrar de lo que son capaces, alimentados por el primer equipo porque en el Betis se cree en la cantera. Es un aliciente para esa unión"





Un filial competitivo



"Para mí, competir es hacer en cada momento lo que toca. Hay veces que se puede jugar en corto, otra en largo€ Veo una parte fundamental que el futbolista, que está a un paso de la elite, sepa manejar esos contextos".





Mucho movimiento en el mercado invernal



"Lo que hemos intentado es que los jugadores que venían jugando menos, saliesen para seguir desarrollándose, como Irizo, que ha dado todo por el club, ; Jime, un chico que no acababa de adaptarse; la subida de Yassin, que bendita sea. En función de eso, ha habido bajas y firmar a gente para que el equipo no se resintiese"





Fichajes



"Tanto Isra (Cano) como Juan (Serrano) eran dos futbolistas que veníamos siguiendo. Hemos intentado adelantar las incorporaciones. Chema (Núñez) era una oportunidad de mercado, un jugador con experiencia en Segunda, es de aquí, bético. Los tres nos darán bastante"





Juan Serrano



"Técnicamente es bueno, polivalente, puede jugar de '8' o '10', o por banda, sobre todo izquierda, a pierna cambiada. Tiene un buen golpeo, gol, trabajo, capacidad asociativa. Completo"





Isra Cano



"No puede jugar de '8'. Se desenvuelve como '10', de mediapunta. En banda es vertical, trabajador, tiene uno contra uno. Son dos complementos que le van a venir bien a la plantilla"





Chema Núñez



"Es el clásico '10', más sustituto de Yassin. Tiene ese plus de que está contento por estar en el club de su vida. A ver si tiene suerte y tiene salida para el primer equipo"





Política de fichajes y el plus de la política del club



"El trabajo del día a día, somos muy obsesivos por llegar primeros, anticiparnos, en ese momento actual desde la creencia en la cantera. El club apuesta y es una herramienta para convencer al futbolista"

"El futbolista lo sabe porque ve hechos. No escucha palabras. Lo está viendo".





Formación y competición



"Eso es lo primordial. Siempre he creído que podemos trabajar en ese equilibrio de formación y competición, que suban y sigamos siendo segundos. No es fácil, pero es un camino que no nos está yendo mal"





Manel Ruano



"Lo comenté cuando llegó, es el míster idóneo para un filial, y siento que a medio plazo para la elite. Sabe compaginar formación y competición. Es exigente en el día a día y esa exigencia en el último escalón previo a un primer equipo es fundamental. Aparte de los conocimientos que tiene. Ahí están los resultados".





Objetivos



"No nos marcamos objetivos a medio o largo plazo. No sólo el filial, lo traslado también a la cantera. Que se formen de lunes a viernes y competir sábado y domingo. Es lo que te puede dar esa formación para ascender al primer equipo. Que no se despisten".





Buena temporada del DH Juvenil y LN Juvenil y de la cantera



"Está siendo un año duro por la pandemia. Arrancamos las ligas, nos la paran. El primer equipo está tirando y eso crea un efecto. Tratamos de que el tema formativo afecte lo menos posible. Todos están respondiendo bien".

"No pueden perder un año de trabajo. Estamos para formar futbolistas de elite y eso requiere de un trabajo diario. Estamos haciendo todo lo posible para que esa formación no se resienta, como acuerdo con los clubes donde residen para que sigan trabajando y no sufran las restricciones".