Linares 0-3 Sevilla Atlético: Repite la gesta y asalta el feudo del líder.

El Sevilla Atlético volvió a dar zarpazo en el feudo de un líder. Ya lo hizo semanas atrás cuando doblegó 2-3 al UCAM Murcia, y este domingo lo ha vuelto a hacer en Linares, venciendo con un rotundo 0-3 al cuadro jiennense, que continúa liderando la tabla, y de paso 'vengarse' del 1-4 de la primera vuelta.

Los goles de Aspar, Iván Romero e Isaac hicieron justicia en un partido redondo de los de Paco Gallardo, que ya son quintos tras vencer tres de los últimos cuatro partidos.

El conjunto nervionense fue superior. Isaac avisó en el 26', pero Razak evitó el 0-1 a remate del lebrijano en un saque de falta, acierto que no tuvo el meta local once después. Nueva acción a balón parado; falta botada por Luismi que cabeceó Aspar, fichaje invernal de los sevillistas. El ex del Olot tuvo que retirarse en el 48' por un golpe en la cabeza sufrido en el primer tiempo.

El gol hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, una superioridad que el 'pichichi' Iván aumentó con el 0-2 aprovechando una indecisión de Razak.

Tras el descanso, el Sevilla Atlético sentenció con el gol de Isaac. Pase en profundidad de Iván Romero y el lebrijano definió en el mano a mano con Rakak.

El Linares movió banquillo y tocó zafarrancho de combate, pero un firme Alfonso mantuvo a raya el conato de reacción del anfitrión.

Ficha técnica:

Linares: Razak, Josema, Fran Lara, Rodri, Fran Carnicer (Hugo Díaz 69'), Toni García, José Cruz (Irizo 59'), Dani Perejón, Álex Peque (Sanchidrián 59'), Marc Mas (Gabri 81') (Neto 81') y Dani Sánchez.

Sevilla FC: Alfonso, José Ángel, Aspar (Valentino 48'), Kibamba, Pablo Pérez (Juan María 78'), Adrián Peral, Pedro Ortiz, Luismi (Nacho Quintana 65'), Juanlu, Isaac (Luis Vacas 78') e Iván (Casas 65').

Árbitro: Cambronero González (castellano-manchego). Amonestó al local José Cruz; y a los visitantes Juanlu, Adrián Peral, Iván, Valentino y Alfonso.

Goles: 0-1 (36') Aspar; 0-2 (41') Iván; 0-3 (48') Isaac.