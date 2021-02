Lopetegui mima a 'Bam Bam' Romero, goleador del Sevilla Atlético y Pichichi de Segunda B

El Sevilla FC va como un tiro en este 2021. Este lunes comenzó a preparar el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, está en los octavos de final de la Champions y se ha afianzado en la cuarta plaza de LaLiga (con un colchón de seis puntos y un partido menos) gracias a una espectacular racha de siete victorias seguidas, con 15 goles a favor y sólo 1 en contra. No obstante, no es el único motivo que tienen en Nervión para sacar pecho, pues el filial está que se sale también.

El Sevilla Atlético ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego en el Grupo 4-B de la División de Bronce y se coloca quinto tras tumbar nuevamente a un líder. Ya lo hizo hace tres semanas al vencer por 2-3 al UCAM Murcia y este domingo goleó al Linares con un rotundo 0-3 gracias a los goles de Aspar, Isaac y un Iván Romero que sin duda alguna es el nombre propio del filial nervionense: máximo goleador del equipo, de su grupo y de toda la Segunda B en su conjunto.

El primer equipo tiene a Bono, que suma cinco partidos sin encajar, y a En-Nesyri, que lleva 13 goles en esta Liga y es el jugador con mayor porcentaje anotador de Primera: 41,9 por ciento (13 de 31). Para regocijo de la afición, el filial tiene a otro 'parapenaltis' como es Alfonso Pastor y a un 'killer' del área como 'Bam Bam' Romero, que suma un 42,9 por ciento de las dianas del Sevilla Atlético (9 de 21).

Iván Romero de nuevo fue fundamental para la victoria franjirroja, al anotar el tanto de la tranquilidad, hizo el 0-2 aprovechando una indecisión de Razak, y servir en bandeja la sentencia para Isaac, al que metió un gran pase en profundidad que el lebrijano aprovechó definiendo con talento en el mano a mano con Razak en el definitivo 0-3.

Tan espectacular está siendo el rendimiento de 'Bam Bam' Romero, que el entrenador del primer equipo, Julen Lopetegui, no le quita ojo. El vasco, que no se pierde ni un partido del filial, ha convertido al canterano en casi un habitual en los entrenamientos del Sevilla FC e incluso le ha dado 'el sitio de Carlos Fernández'; después de la marcha de éste a la Real Sociedad en el mercado de enero. Está esperando el momento indicativo para darle el empujón.

El Pichichi de Segunda B ha entrado en varias convocatorias con los 'mayores'. La última, sin ir más lejos, la del pasado sábado para el partido liguero contra el Getafe; pero también fue citado ante el Cádiz, con el Almería, en Copa, y contra el Chelsea, en la Champions. Todas ellas, en esta 20/21; pero ya viajó hace un año a Chipre, para un duelo ante el Apoel en la última jornada de la Fase de Grupos de la Europa League 19/20. Aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo, pero Lopetegui -poco amigo de las precipitaciones- tiene cociendo a fuego lento a la nueva perla de la carretera de Utrera.

Se habla mucho, y aún se hablará muchísimo más en los próximos meses, de Bryan Gil. No es para menos, el extremo barbateño es uno de los mejores jugadores de LaLiga esta temporada. Sin embargo, dentro del club aseguran que junto al ahora cedido en el Eibar, el nombre de Iván Romero (19 años) está en la mente de Lopetegui para dar también el salto a Primera a corto-medio plazo.

Desde luego, hay motivos para el optimismo. Y es que no hay ni un sólo jugador en el global de los 102 equipos repartidos entre grupos y subgrupos de Segunda B que sume los 9 goles que atesora ya en su cuenta particular 'Bam Bam' Romero, siempre preparado para apretar el gatillo. Y eso que no empezó a ser titular hasta la quinta jornada. En Nervión, el gol está asegurado para el presente y en el futuro. Con En-Nesyri, Iván Romero... y Talaverón, otro delantero que se sale en el División de Honor Juvenil y que ha llamado la atención de clubes importantes.