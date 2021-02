El Betis reacciona y negocia la renovación de una de sus promesas de la cantera: Éric Ruiz.

El Betis está realizando una firme apuesta por la cantera esta temporada, como ya lo advirtió Antonio Cordón, director deportivo verdiblanco, en la pasada pretemporada. Ya sea una apuesta firme o empujada por la crisis económica en el fútbol derivada por la pandemia, la realidad es que los escalafones inferiores verdiblancos están hablando alto y claro en Primera.

Ya obtuvieron ficha del primer equipo Paul y Aitor Ruibal en pretemporada y Rodri se ha sumado con el curso en marcha. Pellegrini no pierde de vista a Fran Delgado y Miranda, aunque entra en el capítulo de fichajes, se formó hasta infantiles en Heliópolis. Y la apuesta continúa, como demuestra la buena marcha del Betis Deportivo, y la negociación que se mantiene desde hace varias semanas con una de las perlas de la cantera: Éric Ruiz.

El portero almeriense es una de las más firmes promesas de la cantera del Betis. A sus 18 años, ya fue mundialista sub 17 con la selección española y se encuentra en la preselección de la sub 19, muestra inequívoca de su proyección. Por ello, sorprende que el club verdiblanco no tuviera ya atado a Éric, que finaliza contrato el próximo 30 de junio.

No obstante, las conversaciones para su renovación ya han comenzado y la predisposición por ambas partes es óptima, aunque son varios los equipos que están pendientes de las negociaciones de un Éric que ha encontrado la estabilidad y el lugar idóneo para crecer en el Betis tras su paso por varios clubes.

Después de militar en el Calavera (club afiliado al Betis) la pasada temporada en División de Honor Juvenil, esta campaña ha pasado al primer juvenil verdiblanco, aunque ya contabiliza siete convocatorias con el Betis Deportivo. Guardameta de gran físico (mide 1,87 m), destaca por su personalidad, jerarquía y reflejos bajo palos, unas virtudes que el Betis confía en seguir disfrutando a partir del 30 de junio.