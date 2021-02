Sevilla Atlético-Córdoba: El 'matagigantes' amenaza ahora a un viejo conocido.

El Sevilla Atlético disfruta del mejor momento de la temporada, una dinámica positiva que le hará falta para encarar su próxima cita, ya que este domingo visita la Carretera de Utrera uno de los gallitos de la categoría: el Córdoba de Pablo Alfaro.

La buena marcha del SAT ha hecho que los de Paco Gallardo sumen un punto menos que el cuadro califal, uno de los aspirantes al ascenso. Diez de los últimos doce puntos han acumulado a los nervionenses, que pondrán en liza su bien ganada fama de 'matagigantes'.

Hay que recordar que el Sevilla Atlético ha superado al Córdoba (1-2), UCAM (2-3) y al Linares (0-3) la pasada jornada, actual líder del Grupo 4-B, conjurándose ahora para firmar su primer triunfo en casa frente a uno de los favoritos.

Con la baja del sancionado Valentino, Gallardo convoca a todos los jugadores disponibles para enfrentarse a un Córdoba que viene necesitado de puntos.

El conjunto dirigido por Pablo Alfaro, figura muy querida en el sevilismo, a diferencia del SAT, ha sumado sólo dos puntos de los últimos nueve disputados, arrebatándole el Betis Deportivo la tercera plaza. "La plantilla es consciente de la situación, y presión siempre va a existir, por lo que se tiene que convivir con ella. No debe preocupar ni asustar. Estamos en esa lucha, si hubiéramos tenido más puntos estaríamos más desahogados, pero no podemos desfallecer. Cuantos menos errores se cometan más cerca se estará de conseguir el objetivo", dijo el técnico mano en la previa de un partido para el que no podrá contar con Jesús Álvaro, casi seguro tampoco con Javi Flores y con la duda de Carlos Valverde.

El encuentro entre Sevilla Atlético y Córdoba se disputará este domingo, a partir de las 11:30 h, en el Estadio Jesús Navas, será dirigido por el granadino Ruiz Aguilera y televisado por SFC TV y Footters.