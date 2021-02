UCAM Murcia-Betis Deportivo: Regresa a la competición ante un león dormido.

El Betis Deportivo regresa a la competición después de su obligado descanso la jornada pasada debido a los varios casos positivos que anunció el Yeclano y que obligó a aplazar el encuentro. Por ello, el principal deseo del filial es volver con las mismas sensaciones.

Hay que recordar que el conjunto dirigido por Manel Ruano no pierde desde la primera jornada y encadena once partidos sin conocer la derrota, una racha que le ha situado en el tercer puesto de la clasificación. "En esta categoría, todos los partidos están siendo duros. Somos ambiciosos y saldremos a ganar; luego veremos qué ocurre. Entre ascender y descender creo que va a haber una diferencia de tres puntos. Eso es un partido. No nos volvemos locos. La barrera de conseguir los objetivos es centrarnos en el corto", declaró el entrenador bético a los medios oficiales del club.

Ruano cuenta con todos sus jugadores, salvo Bandaogo, una baja importante, ya que el ex de la Balompédica Linense es uno de los fijos. La gran novedad en la lista es David Carmona, recuperado de la lesión de rodilla que sufrió.

Por el rival, el UCAM de Murcia, las prisas han aparecido tras cuatro semanas sin ganar. "Nos urge ganar al Betis B y dar un paso importante en la clasificación", declaró Salmerón, míster universitario, que para esta cita no podrán contar con el Rafa de Vicente, que estará más de un mes de baja. El lateral Viti también sigue en la enfermería. La principal duda está en la participación de Adri León, que lleva dos semanas fuera del equipo.

El encuentro entre UCAM de Murcia y Betis Deportivo se disputará a partir de las 12:00 h, en La Condomina, será arbitrado por Escriche Guzmán (valenciano) y televisado por Footters.