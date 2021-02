Betis Deportivo-Recreativo Granada: Se aferra a su fortín para continuar en la zona noble.

El Betis Deportivo encara una nueva jornada con el objetivo de seguir estando en la zona noble. Para ello, los de Manel Ruano reciben a un Recreativo Granada muy necesitado (un punto de los últimos 18) y que ha cambiado de entrenador, llegando al cuadro nazarí Rubén Torrecilla.

"Partido complicado, como todos. Se ha demostrado que cualquiera puede ganar en este grupo. El Recreativo Granada es un equipo competitivo, agresivo, le gusta tenerla como a nosotros. En este grupo no hay rival fácil. No hemos conseguido nada, hasta que no ganas algo, no haces nada. Si no competimos, podemos perder perfectamente", declaró el entrenador verdiblanco a los medios oficiales.

La única baja continúa siendo Bandaogo, pieza importante en los esquemas del filial, que por segunda semana consecutiva se queda fuera por un problema muscular. David Carmona, el otro inquilino de la enfermería, ya regresó la jornada pasada, disputando unos minutos.

El Betis Deportivo, con un partido menos, por su parte, encadena doce jornadas sin conocer la derrota. Cayó en la primera jornada y, desde entonces, presenta un balance de cinco triunfos y siete empates.

Tercer máximo realizador del grupo, con una media de 1,15 gol por encuentro disputado, continúa invicto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El encuentro se disputa este sábado, a partir de las 18:00 horas, y será dirigido por el canario González Francés.