El palaciego y ex del Betis Gavi continúa quemando etapas en el FC Barcelona.

El Betis, según diferentes informaciones de Barcelona, trató de repetir la operación Juan Miranda y repatriar a un canterano que voló a la Ciudad Condal. Se trata de Pablo Páez Gaviria 'Gavi', una de las más firmes promesa del FC Barcelona, como demuestra el hecho de que en su primer año juvenil (16) ya ha debutado con el filial blaugrana la jornada pasada.

"El partido se puso de cara para que Gavi pudiera debutar, Ilaix estaba cansado y nos ha pedido el cambio. Nico, además, tenía tarjeta amarilla y tal como estaba el partido, se ha puesto de cara para que pudiera debutar. Sabía que lo haría bien. Debemos tener tranquilidad, es un chico que tiene bastante dinámica de Barça B, que tiene muchísima proyección, que lo está haciendo muy bien en el Juvenil A, que es su equipo, y que se está ganando poder tener minutos aquí. Siempre que lo necesitamos lo hará bien con nosotros, pero tenemos que tener paciencia", declaró a los medios oficiales del club Francisco Javier García Pimienta, entrenador del filial culé tras dar la alternativa a Gavi el pasado domingo frente al Hospitalet, dándole entrada en el 77'.

La trayectoria del futbolista de Los Palacios es meteórica desde que ingresó en los escalafones inferiores blaugranas con once años, procedente de los benjamines del Betis tras una temporada en la que anotó 96 goles. "Estoy muy feliz por el debut. El objetivo es seguir trabajando con el Juvenil A y si me dan más oportunidades aprovecharlas. Cuando iba a entrar en el terreno de juego tanto García Pimienta como todo el staff técnico me han dicho que estuviera tranquilo y que disfrutara", comentó el palaciego, definiéndose como: "Un jugador técnico, con llegada y competitivo. Cuando pasan estas cosas me acuerdo, sobre todo, de mi familia, de los amigos y de todas las personas que me han ayudado para llegar hasta aquí. No me lo esperaba y tengo que seguir trabajando porque así al final todo llega".

Renovado el pasado mes de septiembre, Iván de la Peña guía la carrera de este talento sevillano al que el Betis disfrutó en su etapa benjamín y por el que pujó para su regreso, antes de que estampara la firma de su nuevo contrato con el FC Barcelona.

No es de extrañar el movimiento del Betis y el esfuerzo blaugrana. No son pocos los comentarios en la entidad barcelonesa que lo ven como el futuro Xavi, aunque también puede actuar de interior. Esta temporada ha pasado del Cadete A al Juvenil A y con 16 años ya ha debutado con el primer filial. Dio un balón al palo en su primer remate, todo un presagio del potencial del palaciego que un día soñó el Betis con repescarlo.