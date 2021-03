El gilenense Pozo, excanterano del Betis, hace las maletas rumbo a las Maldivas (y no para vacaciones).

Las aventuras exóticas son cada vez más asiduas en el mundo del balompié. El fútbol de nuestro país es muy respetado lejos de nuestras fronteras y el perfil de jugador español es muy reclamado, sumándose en las últimas horas un sevillano: Jesús Pozo.

El de Gilena, a sus 25 años, otrora canterano del Betis, se marcha a las Islas Maldivas tras firmar contrato con el Maziya Sports and Recreation de Primera división, abandonando así la disciplina del Ceuta.

"Me llamaron el lunes. Me lo he pensado mucho. Es un paso adelante en mi futuro. Me han dejado salir (Ceuta) y, ahora, a ver si tengo suerte. Tenía ganas de probar fuera. Es un paso adelante para mí, aparte del tema económico", declaró a Ceuta TV, añadiendo que: "Me lo he pensado yo, como el Ceuta. Entendía si no me dejaban salir porque estaba entrando en los planes del míster. Me da mucha pena, pero es una oportunidad".

El central apunta que llevaba tiempo planteándose probar en el extranjero, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha surgido una opción interesante, también en lo "económico".

Después de abandonar el Betis en la 17/18, se marchó al San Sebastián de los Reyes, pero finalizó la temporada en el Arenas de Getxo, desembarcando la pasada temporada en el Ceuta de la mano de un José Juan Romero quien ya lo dirigió en el Betis Deportivo.