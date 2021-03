El agradecimiento al Betis de Ruano y la ambición de Mizzian.

Ni el mejor guion hubiera dibujado un final como el vivido en el Nuevo Arcángel entre el Córdoba y el Betis Deportivo. En los minutos finales, un gol del portero bético Dani Rebollo y otro de Mizzian remontaron el 1-0 inicial de los cordobeses, brindando el billete al filial bético hacia la lucha por el ascenso.

"Lo que caracteriza este equipo es la humildad, el trabajo y la unión que hay en el equipo. Sabíamos que lo íbamos a conseguir en el minuto que fuese, el resultado del otro partido€ Gracias a Dios hemos dado a la afición del Betis lo que quería, que era el ascenso a Segunda B Pro y ahora intentar ascender a Segunda A", declaró uno de los protagonistas, Mizzian, a los medios oficiales verdiblancos a la conclusión del choque.

El delantero, en un segundo plano esta temporada ante el excelente rendimiento de Raúl, celebró su trascendental tanto. "Ya tenía un buen presentimiento esta semana. Cuando vi el 1-1 dije aquí está el momento de los verdaderos jugadores. He intentado ayudar al equipo con este gol que nos ha dado la gloria para estar en Segunda B Pro", añadió, aunque el melillense quiere más: "Esto es pasado. Soy ambicioso. Vamos a por el ascenso a Segunda A"

Por su parte, Manel Ruano, entrenador del Betis Deportivo, quiso destacar el valor de la gesta conseguida. "Gracias a estos futbolistas, más lo que no están, que son los que han hecho que logremos dos ascensos en dos años. No tengo palabras para describirlo, más de la forma en que ha sido. Vamos a celebrarlo porque no es fácil viniendo de Tercera, con translánticos como el Córdoba o el Murcia. Aun así, creo que el fútbol ha sido justo y nos ha dado un premio merecido", señaló.

El catalán se acordó de los suyos y valoró el apoyo del club. "Agradecer a mi familia, que es la que me apoya. A todo el club. Desde Miguel que me trajo; Ozgur (Unay), que está cerca de todos nosotros; al presidente, al vicepresidente; el míster del primer equipo, que también nos ayuda mucho cuando es posible. Esto es de todo el Betis", indicó.