"Orgullosos" del Sevilla Atlético: "Estos jugadores darán que hablar"

El técnico del Sevilla Atlético, Paco Gallardo, entiende que haya decepción por quedarse sin opciones de luchar por el ascenso a Segunda división en el último segundo de la liga regular, pero precisamente por eso quiere evitar que ese palo eclipse el enorme trabajo realizado por una plantilla que lo ha dado todo, que ha acabado esta primera fase en un momento de forma y resultados dignos de todo elogio y que partirá como líder en la Fase Intermedia que arranca dentro de dos semanas para ascender a la nueva Categoría de Bronce del fútbol español.



Por eso, en declaraciones a pie de campo a SFCTV con la herida aún abierta tras la victoria del filial sevillista ante el Yeclano Deportivo, Gallardo valoró el gran esfuerzo de su equipo en la presente temporada: "Lo único que se me pasa por la cabeza es darle la enhorabuena a todo el mundo. A los chavales, cuerpo técnico, staff, al club. No hemos podido meternos por la diferencia de goles. Hay que estar orgullosos de todo lo que hemos hecho", manifestó antes de enumerar los méritos franjirrojos:



"Somos el equipo más joven de los 102 que había en la categoría. Hemos debutado con 17 jugadores en la categoría, somos el equipo más goleador y tenemos al máximo goleador de la categoría (en referencia a Iván Romero, que ya ha entrado en varias convocatorias de Lopetegui para el primer equipo"). Hay que estar muy orgullosos", redundó el técnico, que ya empleó esas mismas palabras para dirigirse a sus pupilos sobre el césped del Estadio Jesús Navas.





▶? Así fue aplauso de Paco Gallardo a sus jugadores tras la victoria ante el @Yeclano_dptvo. ????



El técnico del Sevilla Atlético ahondó en su agradecimiento y lo hizo extensivo a toda la estructura de la entidad, destacando el trabajo de todos los que conforman la cantera del club nervionense: "Quiero dar ladel Sevilla. Esto es un trabajo de todos, todos los chicos son criados en la cantera. El noventa por ciento de jugadores de esta cantera están. Hay que estar, lo digo con el corazón. Este equipo ilusionaba mucho y no me cabe duda de que. No me cabe duda de que muchos de ellos. Muchos van a dar de qué hablar".A modo de balance de lo vivido hasta la fecha, el míster del segundo equipo sevillista valoró sobre todo el último tramo de la fase regular: "Estoyque hemos hecho con, dejando la portería a cero en muchos partidos. Hay que estar felices, ahora tenemos. Hay que seguir el trabajo. El equipo ha peleado hasta el final. No me queda más que dar las gracias por el esfuerzo"."El club ha hecho una. La afición tiene que estarde este equipo", añadió, considerando evidente el crecimiento de la plantilla a medida que iba avanzando el curso: "La primera vuelta nos costó un poco más, eran muchos debutantes en la categoría por lo que cuesta más., han sacado. Han dejado al equipo al nivel al que había que dejarlo".Por último, Paco Gallardo centró la vista en lo que resta de temporada, que sigue siendo muy ilusionante, con laen el horizonte. "Ahora hay quea encaminar la segunda fase. El equipo lo merece porque ha ganado en UCAM o en Linares con solvencia. Ahora hay que dejarlo a un lado. Nos daremos cuenta con el paso del tiempo de la temporada que hemos hecho", auguró.por Paco Gallardo aún en caliente, sólo unos minutos después de que la remontada del Betis Deportivo en el alargue de su partido en Córdoba dejase sin efecto la victoria del Sevilla Atlético ante el Yeclano. Saborearon la miel y se la quitaron ; pero este equipo. Y todos en la entidad están orgullosos de estos jugadores, como también se lo ha hecho ver Julen Lopetegui en persona