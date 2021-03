Rebollo y la "ilusión del Betis Deportivo", su gol "con el hombro", Bono, la fiesta frustrada del Sevilla...

Dani Rebollo -Lepe (Huelva) 10/12/1999- llegó al Real Betis en 2017 procedente del Juvenil del Punta del Caimán onubense. Pronto se hizo un sitio en el filial verdiblanco, ha sido un fijo en las últimas pretemporadas con el primer equipo e incluso ha sido todo un habitual en los entrenamientos y en las convocatorias de Setién, Rubi y Pellegrini como tercer portero e incluso de segundo, cuando Claudio Bravo se lesionó. Sin embargo, el meta de 21 años asegura que no ha vivido nunca un momento como éste.

Sevilla es una ciudad dual en todos los sentidos. O eres de un lado del Guadalquivir o del otro, o recibes el calificativo de 'palangana' o cuelgas con el sambenito de 'verdolaga'. La propia inercia te lleva a elegir. Y si el sábado el portero del Sevilla FC marca un gol en el último minuto salvador para su equipo, el domingo pone la réplica el cancerbero del Betis Deportivo, para poner la primera piedra de la épica remontada en el tiempo añadido ante el Córdoba (1-2) para certificar su ascenso a la Primera RFEF y seguir luchando por subir a Segunda división, dejando además en la cuneta al eterno rival.

"Las cosas del fútbol, nunca se sabe lo que va a pasar o en qué momento hay que estar. Por suerte, Bono estuvo ahí para ayudar al Sevilla y yo para ayudar a mi equipo", explicó Rebollo este martes en una entrevista en Radio Marca Sevilla, antes de asegurar que, cuando un portero sube, siempre confía en poder cazar el balón: "De verdad que iba convencido de poder meterla. Se lo dije a mis compañeros, que había que creer, que un gol nos metía. Por suerte me cayó a mí y tuve la suerte de marcar".

"Le doy como puedo, un poco con la cabeza, un poco con el hombro también, creo... Si le llego a dar con la cabeza lo mismo no va dentro", bromeaba el canterano bético, que recuerda que el partido fue complicado: "En la primera parte dominaron ellos, era difícil que aguantaran ese ritmo de presión. Al no tener nada que perder, nos fuimos arriba y empezamos a intentarlo. Les comenzó a entrar miedo de que en cualquier momento podíamos marcar y en el 91' marqué yo y en el 94' lo hizo Mizzian".

La remontada del Betis dejó al eterno rival sin fiesta. Ganaba 1-0 al Yeclano y, cuando el árbitro pitaba el final del partido, apenas les daba tiempo a levantar los brazos antes de que desde su banquillo les alertasen de lo que había sucedido en Córdoba y de que no había nada que celebrar. Este hecho ha dado mucho que hablar en redes sociales y, para la afición, ha sido un doble motivo de jolgorio. "Nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en la ciudad deportiva del Sevilla", asegura Dani Rebollo.

"Dependíamos de nosotros, así que nos dedicamos a nuestro partido y no echábamos cuenta al partido del Sevilla Atlético. Creímos en nosotros. Cuando marqué mi gol todos supimos que aún era posible. El entrenador supo leer el partido y los cambios; por suerte, los jugadores que salieron de refresco montaron esa contra y pudimos marcar el segundo gol. Yo les decía desde la portería 'Por favor, metedla; por favor, metedla' y que se acabase eso ya", relató, sin entrar en valorar el 'pique' de filiales vivido este domingo y que habla muy bien del excelente momento que atraviesan las canteras franjirroja y verdiblanca.

"La afición bética quiere que su filial y su cantera estén al nivel que se merecen. Les hemos dado una pequeña alegría y ojalá haya más, porque tenemos mucha ilusión por poder subir a Segunda. No me sorprende nada de esto porque veo los entrenamientos día a día, cómo trabaja este bloque tan compacto, cómo compite... somos una familia", ha añadido, agradeciendo las muchas felicitaciones de los jugadores del primer equipo, a él por su gol y a todos los compañeros.

El Betis Deportivo no se obsesiona con las cuentas que necesita para seguir en lucha (tiene que quedar entre los tres primeros para pasar al siguiente 'play-off'): "Lo que tenemos claro es que si vamos ganando tenemos opciones. No hacemos más cuentas ni pensamos en nada más. He visto el calendario, hay equipos históricos con mucha ilusión. El San Fernando, por presupuesto, quizás tiene más presión; pero el At. Sanluqueño y el Algeciras son grandes equipos que saben hacer su juego y están ahí. Cada rival tiene sus armas, pero nosotros tenemos las nuestras y que el domingo se vea reflejado el trabajo contra el Algeciras".

Para Córdoba, Manuel Ruano pudo contar con Rodri Sánchez, que venía siendo uno más con el Betis. Y es que lo de este filial tiene un mérito doble, porque mientras sigue soñando con subir al Betis Deportivo al fútbol profesional, refuerzan al primer equipo con jugadores como el extremeño, Yassin Fekir, Paul, Fran Delgado, Raúl... "Estamos para formar futbolistas para el primer equipo. Cuando Pellegrini nos requiere es porque abajo se hacen bien las cosas y demostramos capacidad de competir. Estamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Ahora, a descansar un poco y desde la semana que viene a pensar ya en el Algeciras", explicó Rebollo.