El San Fernando, rival del Betis Deportivo: "No somos inferiores a ninguno de los otros tres".

El San Fernando, junto al Sanluqueño y el Algeciras, serán los rivales de un Betis Deportivo que luchará por alcanzar los 'play off' de ascenso a Segunda. Para ellos, hay que recordar, que los verdiblanco se enfrentará a los tres rivales antes citados como tres primeros clasificados del Subgrupo A.

Al respecto, Noly Gómez, presidente del San Fernando, mostraba su satisfacción tras firmar su clasificación. "Ha sido un año muy complicado y tras acabar el partido me he puesto a llorar y me he acordado de mi padre. Gracias a Dios hemos conseguido el primer objetivo como era asegurarnos la presencia en la Primera División RFEF y ahora tendremos la oportunidad de disfrutar en la fase de ascenso, donde el San Fernando irá a por todas y buscará el pase al 'play off' final por el ascenso", manifestó en declaraciones realizadas a deportedelaisla.com.

El máximo mandatario isleño añadió que: "No veo que seamos inferiores a ninguno de los otros tres.

El San Fernando se proclamó subcampeón con 31 puntos, los mismos que el Sanluqueño y uno menos que el Algeciras. Los azulinos se enfrentarán al Betis Deportivo en la tercera jornada y en la última, el 9 de mayo en Sevilla. Abrirá esta segunda fase contra el Linares.