Paco Gallardo, ante la segunda fase: "Ganar los primeros tres partidos sería casi definitivo".

El Sevilla Atlético saboreó su presencia en la fase de ascenso a Segunda hasta al último minuto, pero los dos goles en los últimos minutos en Córdoba del Betis Deportivo (Dani Rebollo y Mizzian) dejaron al filial nervionense cuarto, por lo que tendrá que luchar por una plaza en la futura Primera RFEF en la segunda fase.

Pese a ello, Paco Gallardo, entrenador del filial, no quiere que se reste importancia a la temporada que están realizando los suyos. "Se lo transmití así al equipo en cuanto terminamos. Hemos dejado por detrás equipos como el Murcia y el Córdoba. Queremos aspirar al máximo y estábamos fastidiados, pero eso no te puede llevar a desmerecer la temporada que llevamos", declaró en el programa 'Solo el Sevilla' de SFC Radio, añadiendo que: "Lo que pasó fue bastante duro por la forma en la que se dio. El equipo se merecía ese premio porque no es fácil, de 102 equipos, ser los mejores de la segunda vuelta y quedarte fuera no por puntos sino por un partido, haciendo más puntos que equipos de otros grupos y con el máximo goleador. Era impensable que le hicieran dos goles al Córdoba en dos minutos y nos ha tocado. Pero nos tenemos que quedar con la segunda vuelta hecha y seguir. Como dice nuestro lema del nunca se rinde, hacer una gran segunda fase que nos permita estar en la Primera RFEF".

De cara a la segunda fase, que comenzará el próximo fin de semana, considera que: "Lo importante es ganar los primeros tres partidos. Eso nos daría un paso importante porque con los puntos que tenemos y lo poco que quedaría sería casi definitivo. Prefiero lo que dependa de nosotros y es cierto que el Cádiz lo tiene complicado, pero la opción está ahí y depende de ellos".

En cuanto a sus rivales, ofreció sus impresiones: "Un Cádiz B que ha ido de menos a más con el cambio de entrenador, la Balona con Antonio Calderón que solo ha recibido doce goles y el Tamaraceite la sorpresa de este grupo, porque ha estado a punto de meterse. En su campo, de césped artificial, será más complicado. Tenemos que pensar que partimos todos de cero y que hay que ganar desde el primer partido. Eso nos dará tranquilidad para afrontar de la mejor forma posible el primero en casa ante el Tamaraceite".

Por último, Gallardo destaca el valor de la cantera del Sevilla FC. "Llevo muchos años aquí y conozco a todos los jugadores. Ya al inicio hablaba de la suerte de contar con este grupo que juntaba a varias generaciones. Hay que valorar la apuesta tan arriesgada y fuerte del club, siendo el equipo más joven de la categoría y con jugadores que como mínimo llevan cuatro años aquí en la casa. Lo que se ha hecho, peleando hasta el último momento, hace que valoremos el crecimiento de muchos jugadores. Hay 17 que eran debutantes y hemos jugado con tres o cuatro juveniles en cada partido. No son firmados para la Segunda B sino criados en la cantera. Eso habla de la buena cantera que tiene el Sevilla", consideró.