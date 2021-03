Manel Ruano, sobre su sentimiento bético, la fase de ascenso a Segunda, su futuro en el Betis...

Manel Ruano ha caído de pie en el Betis. El técnico catalán, en sus dos temporadas en el cuadro verdiblanco, ha devuelto al filial a Segunda B y, ahora, afronta una segunda fase en la que luchará por el ascenso a Segunda, con una plaza ya asegurada en la nueva Primera RFEF.

Éxitos deportivos aparte, como formador ha visto cómo han promocionado jugadores como Paul o Rodri, méritos que le han valido la renovación hasta 2024. "El año anterior me renovaron en una pandemia. Era muy complicado trabajar en esa situación, pero el club, al final, valoró el trabajo. Este año creo que ha sido distinto. Nosotros estamos para formar futbolistas y, por mi manera de trabajar, de entrenar y de entender el entrenamiento, creo que ayudamos a los futbolistas. Eso es lo que el club ha premiado. Da igual que ascienda o no, lo que se tiene que valorar es el trabajo porque estamos para empujar a los futbolistas al primer equipo. Lo de los ascensos es una consecuencia del trabajo diario de todo el cuerpo técnico", manifestó en una extensa entrevista a Betisweb en la que abordó diferentes temas.

De cara al inminente inicio en la segunda fase (visita al Algeciras este domingo, a partir de las 12:00 h), Ruano resta presión al equipo. "Yo no pienso nada. Sólo entreno para ganar cada domingo. Si lo logramos, pues ya se verá lo que nos encontramos el próximo año", añadiendo que no siente presión ante la posibilidad de luchar por ascender a Segunda: "No. Los objetivos se marcan en junio con relación a las plantillas. Es verdad que el año anterior teníamos el objetivo de ascender sí o sí. Este año es una cosa que nos hemos ido ganando semana a semana en el campo. Quizás hubo una parte en la que parecía que iba a ser muy fácil, pero nada más lejos de la realidad. Al final, hemos quedado en esa tercera posición, muy cerca del líder. Difícilmente podíamos mejorarlo".

Pese a sus logros y estar enfrascado en la histórica posibilidad de llevar al Betis Deportivo a la Categoría de Plata, el barcelonés no se distrae: "No me pongo objetivos a largo plazo porque creo que distraen. El equipo va a ir partido a partido, muy exigentes en el día a día y me centro en que entrenen al máximo. No pienso en el próximo partido y no me pongo objetivos ni de equipo ni individual. Llegaré donde tenga que llegar".

La temporada firmada por el Betis Deportivo ha sido notable en su regreso a Segunda B, puntualizando que no considera adecuado tildar al cuadro nodriza bético de filial veterano. "Tenemos a Luis Martínez que tiene 27 años y a tres futbolistas que no son sub 23 por un año. La media es de 21 años y medio. Es una media muy joven. La llegada de estos dos futbolistas fue importante (en referencia también a David Ramos, en el mercado invernal de la 19/20), nos dio un salto de calidad que necesitábamos y este año los hemos mantenido. Al final no es por la edad, es por lo competitivos que son. En los filiales es lo de siempre. Si te val mal, es que son jóvenes; y si te va bien, es porque son muy buenos. Cada uno tira para su casa", defendió.

Ruano destaca, de cara a conseguir sumando logros, el compromiso de la entidad. "Todos (cuerpo técnico, juveniles, etc.) tenemos que ir en la misma dirección y tenemos que entender que, si queremos hacer crecer al club, tenemos que dar un paso hacia delante. Estamos muy unidos. Al final es el día a día el que lo hace", declaró el míster bético, prendado de la afición verdiblanca.

"Lo mejor que tiene el Betis es su gente. Ellos te hacen ver cómo viven ellos ser del Betis y eso hace que tanto jugadores como técnicos sintamos esto de una manera especial. A la afición le diría que disfrute. Cuando las cosas van bien hay que disfrutarlas porque la vida es ya bastante jodida. Y más con todo lo que estamos viviendo", finalizó.