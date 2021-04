La nueva misión cumplida de Isaac, el 'espía' del gol del Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético ha comenzado la fase intermedia de Segunda B dando un nuevo golpe encima de la mesa. Los de Paco Gallardo han demostrado haber digerido el duro desenlace del campeonato regular, en el que se quedaron 'in extremis' fuera de la fase de ascenso, y golearon 1-4 al Cádiz B en la primera jornada de la segunda parte de la temporada, presentando su candidatura a estar en la Primera RFEF el próximo ejercicio, con una actuación coral en la que los franjirrojos demostraron su superioridad, sobresaliendo varios nombres propios.

Uno de ellos fue, de nuevo, Isaac, el cincuenta por ciento de los 'Zipi y Zape' del SAT, en el que, si bien la luz de los focos se la lleva el 'pichichi' Iván Romero, renovado hasta 2024 este jueves, el delantero lebrijano, con disimulo y de forma sigilosa, tampoco falta a su cita, convirtiéndose en el 'espía' del gol del Sevilla Atlético.

Desde que Gallardo apostó por la dupla Iván Romero-Isaac, el rédito ha sido enorme para el filial. Si bien el primero es el máximo goleador, Isaac ya ha participado en nueve goles esta temporada: cuatro dianas directas y cinco asistencias. Ante el Cádiz B marcó uno y dio dos, uno de ellos, precisamente, a su compañero de vanguardia, con el que se complementa a la perfección.

El salto cualitativo y competitivo de Isaac es enorme, ya que hay que recordar que hace dos temporadas jugaba en División de Honor Sénior en las filas del Antoniano. En el cuadro dirigido por Rubio ya se vislumbraba su potencial. Tocaba confirmarlo y en sus dos temporadas como nervionense lo ha constatado.

La pasada campaña comenzó en el Sevilla C, pero acabó debutando en el Sevilla Atlético, conjunto en el que esta temporada no ha soltado la elástica de titular desde que la agarró. Con contrato hasta 2022, y con equipos que comienzan a interesarse, Isaac, sin hacer ruido, se ha convertido en una pieza clave de este SAT, que no pierde desde el 10 de enero (3-1 frente al Yeclano).

Segundo máximo realizador de su equipo, con cuatro dianas, su influencia va más allá de sus estadísticas. Es el primero, junto a Iván, en iniciar la presión. Jugador agresivo y dinámico, le gusta moverse por toda la zona de ataque, ya sea a banda o posiciones más retrasadas, virtudes que se añaden a su fuerte golpeo con la izquierda.