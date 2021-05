El visueño Israel Puerto, ex del Sevilla FC, podría hacer de nuevo las maletas: de Polonia a... ¿Turquía o Alemania?

La globalización no es un fenómeno que atañe sólo al ámbito laboral o social, ya que en el plano deportivo, y en el futbolístico en concreto, ya se ha instalado. Las distancias se estrechan, a lo que se añade el valor del futbolista español, muy apreciado allende de nuestras fronteras, como bien puede atestiguar un viejo conocido del fútbol sevillano: Israel Puerto.

Natural de El Viso del Alcor, a sus 27 años, cumple su segunda temporada en el Slask Wroclaw polaco, conjunto con el que vuelve a jugar en la elite tras su experiencia en el Sevilla FC, club donde se formó y con el que llegó a jugar en Primera división y en la Europa League (en su palmarés está el entorchado de la 13/14). Ahora, su buen papel en la Ekstraklasa le puede brindar un nuevo salto en su carrera profesional.

El central, otrora internacional en las categorías inferiores de la selección nacional desde sub 17 hasta la sub 21, llegando a disputar un Mundial sub 20, finaliza contrato con su actual club y su buen hacer no ha pasado desapercibido para otros conjuntos. El Slask Wroclaw quiere renovarlo, pero un Primera de Turquía y el Hamburgo de Alemania le han seguido la pista con especial interés.

De momento, a la espera de resolver su futuro, Israel Puerto está dejando su huella en el fútbol polaco. El zaguero alcoreño, cuyo hermano, Ángel, también le sigue los pasos en la cantera del Sevilla FC, es uno de los defensas más seguros del campeonato polaco: cuarto mejor jugador con mayor porcentaje de éxito en duelos aéreos (68,79%); segundo mejor jugador que más duelos aéreos gana por partidos (7) y segundo mejor jugador que más duelos defensivos gana por partido (10).

Después de abandonar la cantera del Sevilla FC en la 14/15 para poner rumbo al Villarreal, pasando después por conjuntos como Lugo, Racing de Santander, Mirandés y Recreativo de Huelva, Israel Puerto está alcanzando en el Slask Wroclaw la notoriedad que presagiaba en sus inicios futbolísticos, una trayectoria que podría ponerle ahora en un lugar más destacado del escaparate futbolístico europeo.